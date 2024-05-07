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Илон Маск спрогнозировал сроки колонизации галактики человечеством

Маск: людям потребуется миллион лет для колонизации галактики
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Фото: REUTERS/David Swanson
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Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на конференции заявил, что на колонизацию галактики потребуется около миллиона лет. Об этом 6 мая он сообщил на конференции в Институте Майкла Милкена.

«Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики», — заявил миллиардер, его слова приводятся на официальном сайте института.

Также Илон Маск четко дал ответ, что признаков жизни инопланетных существ обнаружено не было, и посчитал забавным то, что многие, кто не верит, что человек побывал на Луне, уверены, что инопланетяне существуют. Однако, по его словам, в ходе исследования космоса человечество может найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».

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Ранее, 21 марта, контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что кадры видео под названием GoFast, снятые американскими военными в 2015 году, на которых запечатлен якобы неопознанный летающий объект, ― весомое доказательство, чтобы удостовериться в существовании инопланетной жизни.

В июле 2023 года бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе США заявил, что власти стараются скрыть информацию о существовании НЛО, несмотря на доказательства.

За месяц до этих событий Граш в беседе с телеканалом NewsNation заявил, что министерству обороны США удалось заполучить и восстановить космические корабли внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо разбились в рамках секретной военной программы. Он также добавил, что американские военные якобы обнаружили тела инопланетных пилотов.

Однако на следующий день Пентагон опроверг сообщение о том, что американские военные восстанавливали разбившиеся «неземные» космические корабли.

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