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Десантники-артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ на северском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тульские десантники-артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 7 мая сообщили в Минобороны РФ.

Самоходная гаубица ВСУ западного производства была уничтожена орудием «Мста-Б» калибра 152 мм в ходе ходе контрбатарейной борьбы. Коррекция огня и фиксация попаданий производились с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Буран» рассказал подробнее о том, какие задания выполняются и как работает орудие «Мста-Б».

«Работает осколочно-фугасными снарядами и высокоточными боеприпасами. Выполняет разные задачи: разрушение фортификационных сооружений противника, техники и живой силы», — сказал он.

Буран заявил, что его гаубицы способны «уничтожить любую цель». По окончании боевой работы расчет орудия оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие.

Артиллерийские подразделения тульских десантников в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских систем ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника, добавили в военном ведомстве.

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Накануне, 6 мая, артрасчеты «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожили самоходку и буксируемую гаубицу ВСУ западного производства на правом берегу Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении артиллерийские расчеты 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения десантников из состава группировки войск «Днепр» вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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