Расклад с золотом: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» борются за чемпионство

По итогам прошедшего 27-го тура чемпионата России еще больше запуталась ситуация в борьбе за золото и выживание в РПЛ. В гонку за чемпионство окончательно включилось московское «Динамо», вырвавшее на последних секундах домашнюю победу над «Сочи» в сумасшедшей концовке. Оно воспользовалось домашним поражением «Краснодара» от грозненского «Ахмата» (0:1) и догнало его по очкам. А имевший шанс оторваться от обоих конкурентов петербургский «Зенит» упустил в гостях победу над воронежским «Факелом» (1:1) и всего на один балл опережает ближайших преследователей.

Внизу таблицы поражение от «Динамо» почти хоронит шансы «Сочи» спастись от вылета. Зато крайне важную победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание одержал екатеринбургский «Урал», забивший в концовке игры победный гол в ворота калининградской «Балтики» (2:1). С ним за счет ничьи с «Зенитом» сравнялся «Факел». В нижней части таблицы целых семь команд рискуют оказаться в числе двух вылетевших напрямую и двух участников переходных матчей за право остаться в РПЛ. Лишь «Сочи» вылетит почти наверняка, а «Ахмат» за счет победы над «Краснодаром» близок к решению задачи остаться в элите на следующий сезон.

«Факел» — «Зенит»

Матч в Воронеже шел спустя двое суток после поражения «Краснодара» от «Ахмата» и победы «Динамо» над «Сочи». В день встречи у трех лидеров было равное количество очков, но «Зенит» в случае победы мог готовиться к следующему туру при форе в три балла.

Однако было очевидно, что «Факел» так просто не сдастся, так как ему самому надо набирать очки, чтобы спастись от вылета. Воронежский клуб уже второй сезон находится в РПЛ и считается самым малобюджетным в лиге. Тем не менее, ему удалось через переходные матчи сохранить место в элите в прошлом сезоне. Хотя для этого пришлось дважды сменить главного тренера. И в нынешнем розыгрыше рокировка на этом посту столь же регулярна.

Начинала команда сезон под руководством Вадима Евсеева, но после семи туров она набрала всего четыре очка и шла в зоне прямого вылета. В начале сентября пост главного тренера занял Сергей Ташуев. При нем «Факел» сенсационно выдал сверхуспешные осень и начало весны. С 1 октября по 31 марта в 12 матчах его подопечные проиграли всего один раз.

Они смогли подняться в первую десятку и создать хороший отрыв не только от зоны вылета, но даже от переходных матчей. Но в апреле случился провал. И после четырех поражений подряд задел был растерян. Руководство «Факела» решило подстраховаться и встряхнуть команду очередной сменой тренера. Пост занял Игорь Черевченко, на предыдущих местах работы неоднократно проявлявший умение быстро улучшать результаты своих клубов.

Так, ему удалось в первом же матче во главе «Локомотива» выиграть финал Кубка России-2015, затем спасти «Балтику» от вылета из первой лиги в 2017 году, поднять тульский «Арсенал» в Лигу Европы по итогам сезона-2018/2019, а в сезоне-2020/2021 не только спасти от вылета из РПЛ шедшие на последнем месте «Химки», но и занять с ними восьмое место — рекордный результат в истории клуба.

«Факел» начал при Черевченко с важной выездной ничьи с «Сочи» (0:0), не давшей южной команде приблизиться к конкурентам по борьбе за выживание. Но многое определялось матчем с «Зенитом», в двух предыдущих турах проигравшим дома казанскому «Рубину» (0:2) и в гостях «Динамо» (0:1), растеряв отрыв от конкурентов, когда казалось, что петербуржцы уже не упустят шестое чемпионство подряд.

Как и ожидалось, при свои болельщиках дома воронежцы навязали борьбу сопернику. Они плотно оборонялись, но в начале второго тайма Дуглас Сантос открыл счет. У «Зенита» еще было несколько моментов, чтобы удвоить свое преимущество, но гости его не использовали. А на последних секундах игры после мяч в штрафной сине-бело-голубых попал в руку Нуралы Алипа. После просмотра видеоповтора судья Алексей Сухой назначил пенальти, который реализовал Евгений Марков.

Эта ничья привела к тому, что «Зенит» всего на одно очко опережает «Краснодар» и «Динамо». «Факел» идет на 13-м месте в зоне переходных матчей. От идущей на предпоследнем месте в зоне прямого вылета «Балтики» он оторвался всего на два балла. От «Пари Нижний Новгород» и «Оренбурга» воронежцы отстают на одно очко.

— В последнее время заметно, что «Зениту» не хватает концентрации, особенно в концовках, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер петербургского клуба Анатолий Бышовец. — В результате мы видим печальную картину, когда команда в последних трех матчах чемпионата набрала лишь одно очко, а всего не выигрывает четыре встречи, если считать ничью в игре Кубка России против ЦСКА (1:1). И это в решающий отрезок сезона! Учитывая, что в прошлые годы «Зенит» за несколько туров до финиша обеспечивал себе золото, он еще никогда не сталкивался со столь напряженной борьбой за чемпионство. И это может серьезно сказаться психологически. Хотя и «Краснодар» показывает, что не очень готов брать титул, поэтому постоянно оступается. Возможно, с учетом красиво вырванной на последних секундах победы над «Сочи» психологически сейчас лучше готово «Динамо», но и у него не исключены неудачи, когда первое место оказывается настолько близко.

«Краснодар» — «Ахмат»

Мартовская отставка главного тренера, когда приведшего «Краснодар» к борьбе за золото Владимира Ивича сменили на Мурада Мусаева, уже тогда вызывала вопросы касательно чемпионских перспектив «быков». После апрельского домашнего поражения от «Зенита» казалось, что южный клуб выбыл из борьбы. Но петербургский клуб дал ему шанс. Домашние победы «Краснодара» над «Факелом» (1:0) и «Балтикой» (3:2) показали, что он вроде бы готов воспользоваться этим шансом.

Однако выездная ничья с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и проигрыш в минувшем туре «Ахмату» показали, что «Краснодар» вновь не может преодолеть свои проблемы в решающий момент.

Тем не менее, он всего на одно очко отстает от лидера. Хотя, не случись эти неудачи, сейчас мог бы подходить к последним турам в очень комфортном положении. Которое теперь есть у «Ахмата», который чуть менее месяца назад был в зоне вылета на предпоследнем месте. Тогда грозненский клуб во второй раз за сезон сменил главного тренера. Возглавивший команду Магомед Адиев начал не очень хорошо — с двух домашних поражений.

Особенно жестоким был разгром от «Балтики» (1:7). Но затем «Ахмат» прибавил и одержал четыре победы подряд, последней из которых как раз была выездная над «Краснодаром». Коллектив из Чеченской Республики поднялся на десятое место и теперь имеет отрыв в шесть очков от зоны вылета и в четыре — от зоны переходных матчей.

— «Краснодар» хорошо играл в прошедшем матче, имел немало моментов в атаке, но не забил, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — «Ахмат» же воспользовался ошибкой соперника в начале второго тайма, забил гол и грамотно отыграл в обороне. С приходом Адиева команда явно на кураже, она психологически раскрепостилась. Но «Краснодар», если хочет выиграть золото, должен побеждать в таких матчах. К сожалению, эта игра показала, что пока он психологически не готов брать чемпионство.

«Динамо» — «Сочи»

В марте «Динамо» вплотную приблизилось к лидировавшему «Зениту», но затем проиграло три матча подряд. Тогда казалось, что бело-голубым нужно думать не о борьбе за золото, а о том, как вообще не упустить какие-либо медали и не выпасть из тройки. Тем не менее, дальше пошла победная серия, в которую вошел триумф в домашнем матче с «Зенитом» (1:0), снова давший шансы приблизиться к нему.

Но в конце прошлой недели подопечные Марцела Лички наткнулись на сопротивление со стороны аутсайдера. Впрочем, «Сочи», хоть и на последнем месте, этой весной показывает хороший футбол и почти не проигрывает. Пришедший зимой на пост главного тренера испанец Роберто Морено построил в южной команде симпатичную игру, но огромное количество ничьих не позволило ей приблизиться к спасительному 14-му месту.

Вот и в игре с «Динамо» этого не получилось. Впрочем, хозяева наиграли на победу, так как первый тайм прошел при их подавляющем преимуществе. Правда, в огромном количестве моментов «Сочи» спасал вратарь Максим Рудаков. Тем не менее, в начале второго тайма Константин Тюкавин открыл счет.

И дело шло к минимальной победе динамовцев, но в конце началось форменное сумасшествие. На 83-й минуте Сауль Гурирапа сравнял счет. Через две минуты Бителло вновь вывел москвичей вперед. На 90-й минуте Игнасио Сааведра вновь сравнял. А уже на пятой компенсированной минуте второго тайма, за считанные секунды до финального свистка гол Муми Нгамале принес «Динамо» победу.

Команда Лички отстает всего на очко от «Зенита». «Сочи», который еще два года назад выигрывал серебряные медали РПЛ, отстает на восемь баллов от зоны переходных матчей. И уже в следующем туре может лишиться шансов на спасение.

— Уже не в первый раз в этом сезоне мы пропускаем на последних минутах, — сказал «Известиям» капитан «Сочи» Ваня Дркушич. — И в матче с «Динамо» наиграли минимум на ничью. Но в том и дело, что нам надо было побеждать. Поэтому старались забивать еще, даже когда в конце сравнивали счет. Поэтому, возможно, соперник нас ловил на ошибках. И, к сожалению, это привело к поражению. Обидно. И за этот матч, и за многие другие нынешней весной, когда мы могли побеждать, но много играли вничью. Из-за этого мы в таком тяжелом положении. Но не сдаемся, постараемся выиграть оставшиеся три матча и будем бороться до конца.

Также в прошедшем туре в матче двух идущих внизу таблицы команд екатеринбургский «Урал» вырвал дома на последних минутах победу над калининградской «Балтикой», сравнявшись по очкам с «Факелом». Еще один рискующий вылететь клуб «Пари Нижний Новгород» в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича прервал свою шестиматчевую серию поражений, сыграв дома вничью с московским «Спартаком» (0:0). Идущий с нижегородцами вровень по очкам «Оренбург» выиграл дома у самарских «Крыльев Советов» (2:1).

Московский «Локомотив» взял верх в родных стенах над «Ростовом» (1:0), а столичный ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2). До финиша чемпионата осталось три тура.