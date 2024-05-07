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Какие сны придут: в Нью-Йорке прошел очередной бал Met Gala

В холле Метрополитен-музея собрались сливки общества
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Gigi Hadid poses at the Met Gala
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

В нью-йоркском Метрополитен-музее прошел традиционный бал Met Gala. Тема бала была, как обычно, задана выставкой Института костюма, в этом году носящей название «Спящие красавицы: пробуждение моды». В ее основу легли вещи из запасников музея — от лифа XVII века и бального платья от Уорта викторианских времен до творений Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана. Самые экстравагантные костюмы знаменитостей — в фотогалерее «Известий»

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Shakira poses at the Met Gala
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Певица Шакира появилась на Met Gala в шикарном красном платье с длинным шлейфом
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Lana Del Rey attends the Met Gala
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Лана Дель Рей поразила всех нарядом, украшенным острыми шипами роз. Для еще большего попадания в образ она надела корону в виде веток с бежевой вуалью
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Penélope Cruz
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актриса Пенелопа Крус перевоплотилась в злую королеву, выбрав для Met Gala черное пышное платье в пол
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Bruna Marquezine, Tory Burch and Uma Thurman pose at the Met Gala
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актрисы Бруна Маркензи, Ума Турман и дизайнер Тори Берч по-своему представили образ Спящей красавицы. Но у каждой из них неотъемлемой частью наряда стали цветы
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Jennifer Lopez
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Экстравагантное платье Дженнифер Лопес не могло остаться незамеченным. Певица не стала изменять своему стилю и выбрала полупрозрачное платье с рисунком в виде серебряных веток с листьями
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Marc Jacobs, Dua Lipa and Charly Defrancesco attend The 2024 Met Gala Celebrating
Фото: Getty Images Jamie McCarthy
Дуа Липа выбрала для мероприятия короткий топ с прозрачными перчатками и нежную черную вуаль, играющую в наряде роль юбки. Акцент в образе сделан на черном украшении из перьев. Видимо, на этом Met Gala певица решила примерить образ ворона
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Jordan Roth attends The 2024 Met Gala Celebrating
Фото: Getty Images/Kevin Mazur/MG24
Продюсер Джордан Рот в наряде от Valentino, отражающем весь цикл цветения розы
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U.S. actress Demi Moore and U.S.-British fashion designer Harris Reed pose at the Met Gala,
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Дизайнер Харрис Рид создала наряды на Met Gala не только для себя, но и для актрисы Деми Мур
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Emma Chamberlain
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Второй претенденткой на звание лучшей злой королевы стала Эмма Чемберлен в черном платье от Jean Paul Gaultier
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Jessica Biel
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Джессика Бил появилась на Met Gala в длинном розовом платье, украшенном лепестками роз
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Kendall Jenner
Фото: REUTERS/Carlos Barria
На Кендалл Дженнер элегантное черное платье от Givenchy Couture
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Gustav Magnar Witzoe
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Миллиардер Густав Магнар Витцё практически смог затмить всех дам на Met Gala, выбрав для мероприятия блестящий бежевый комбинезон с длинной шелковой накидкой
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Gwendoline Christie
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актриса Гвендолин Кристи выбрала простое красное платье, обыграв его полупрозрачной накидкой. Однако все внимание приковано к ее волосам
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Mindy Kaling
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актриса Минди Калинг выбрала для своего образа Спящей красавицы бежевое платье от Gaurav Gupta
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Ariana Grande and Cynthia Erivo
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Ариана Гранде появилась в элегантном белом платье в пол. Составившая ей компанию певица Синтия Эриво выбрала черный блестящий костюм, усыпанный лепестками роз
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Zendaya
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актриса Зендая появилась на Met Gala впервые за пять лет, удивив публику сине-зеленым платьем от Maison Margiela
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FKA Twigs, Stella McCartney, Ed Sheeran and Cara Delevingne
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Красную дорожку посетили певица FKA Twigs, модельер Стелла Маккартни и модель Кара Делевинь. Для певца Эда Ширана это было первое появление на Met Gala
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Kim Kardashian
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Ким Кардашьян обыграла образ железной леди, выбрав для мероприятия корсет в виде доспехов и полупрозрачную юбку с цветочным принтом
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Sarah Jessica Parker and Andy Cohen pose at the Met Gala
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Сара Джессика Паркер пришла на Met Gala в компании своего давнего приятеля Энди Коэна
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Cardi B
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Поистине шикарный наряд певицы Cardi B даже не смог полностью поместиться в объективы фотографов
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