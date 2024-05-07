Какие сны придут: в Нью-Йорке прошел очередной бал Met Gala

В нью-йоркском Метрополитен-музее прошел традиционный бал Met Gala. Тема бала была, как обычно, задана выставкой Института костюма, в этом году носящей название «Спящие красавицы: пробуждение моды». В ее основу легли вещи из запасников музея — от лифа XVII века и бального платья от Уорта викторианских времен до творений Кристиана Диора и Ива Сен-Лорана. Самые экстравагантные костюмы знаменитостей — в фотогалерее «Известий»