Медицина бессильна: в чем пришли знаменитости на Met Gala 2023
Медицина бессильна: в чем пришли знаменитости на Met Gala 2023
2023-05-02 11:14:42
2023-05-02 11:14:42
2023-05-02 11:14:42
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Самые экзотические наряды бала Института искусства костюма в Нью-Йорке
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Фото: Getty Images/MG23/Neilson Barnard/for The Met Museum/Vogue
1 мая в Институте искусства костюма нью-йоркского Метрополитен-музея состоялся традиционный весенний бал. В этом году мероприятие было посвящено памяти модельера Карла Лагерфельда. Самые необычные и странные костюмы собравшейся богемы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid
Актер Джаред Лето примерил на себя шкурку любимой кошки Лагерфельда Шупетт. Сама Шупетт также посетила бал
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Фото: Getty Images/MG23/Kevin Mazur/for The Met Museum/Vogue
Певица Жанель Монэ охотно задирала перед репортерами юбку. Впрочем, и без того прозрачную
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актриса и певица Дженнифер Лопес появилась перед публикой в довольно скромном на общем фоне наряде от Ralph Lauren
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега выбрала роскошное черное платье в стиле викторианской готики, созданное дизайнером Томом Брауном
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Фото: Getty Images/MG23/Kevin Mazur/for The Met Museum/Vogue
Актриса и писательница Лили Коллинз (дочь лидера группы Genesis, легендарного барабанщика Фила Коллинза) была одета в сшитое на заказ платье от Веры Вонг
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Наоми Кэмпбелл давно нет нужды привлекать к себе внимание, поэтому она появилась на балу в скромном серебристо-розовом платье Chanel из коллекции 2010 года, созданном Карлом Лагерфельдом
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Фото: Getty Images/MG23/Matt Winkelmeye/for The Met Museum/Vogue
Звездная чета Рианна и A$AP Rocky приехали на бал последними. Она — в белом платье со шлейфом Valentino, он — в комплекте одежды от Gucci, отсылающем к коллекции Лагерфельда для Chanel 2004 года
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Актриса Эль Фэннинг выбрала романтическое, почти свадебное платье от Vivienne Westwood (дизайнер Андреас Кронталер)
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Фото: Getty Images/MG23/Matt Winkelmeye/for The Met Museum/Vogue
Актриса Энн Хэтэуэй стала лицом Versace (рядом с ней стоит узнаваемая по внешности наследница модельера, Донателла Версаче) и, разумеется, выбрала для себя одно из платьев дома в комплекте с бриллиантовым чокером Bulgari
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Фото: Фото: Getty Images/MG23/Matt Winkelmeyer/for The Met Museum/Vogue
Рэпер Карди Би предстала с лагерфельдовской сединой в волосах и в черно-белом платье Chenpeng Studio, отсылающем к излюбленной стилистике костюма модельера
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Режиссер Тайка Вайтити и его жена, певица Рита Ора, оделись скромно, но со вкусом: на Рите было надето драгоценностей от Buccellati примерно на $90 тыс.
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Фото: Getty Images/MG23/Kevin Mazur/for The Met Museum/Vogue
Звезда реалити-шоу 42-летняя Ким Кардашьян появилась на балу в жемчугах и платье с корсетом от Schiaparelli
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Фото: Getty Images/MG23/Matt Winkelmeye/for The Met Museum/Vogue
Рэпер Lil Nas X решил вообще не одеваться, а покрасить тело серебряной краской и покрыть блестками. Игривые трусики, впрочем, были украшены настоящим жемчугом
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Корейская супермодель Сора Чой в твидовом костюме от Тома Брауна
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Рэпер и продюсер Шон Комбс презентовал публике экстравагантный наряд собственной разработки для марки Sean John Couture
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Рэп-исполнительница Доджа Кэт, впервые приглашенная на Met Gala, также отдала дань уважения кошке Шупетт
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Фото: Getty Images/MG23/Kevin Mazur/for The Met Museum/Vogue
Супермодель Джиджи Хадид появилась в сделанном на заказ черном платье Givenchy с открытыми плечами
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Плюс-сайз модель Эшли Грэм в розовом платье британского дизайнера Харриса Рида, вдохновлявшегося коллекциями Лагерфельда для Chanel 1980-х годов
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Фото: Getty Images/MG23/Kevin Mazur/for The Met Museum/Vogue
Пенелопа Круз надела белое бальное платье Chanel, дополненное одним из самых актуальных аксессуаров сезона — капюшоном
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