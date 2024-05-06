Bloomberg узнало о предложении ЕС ввести санкции против российского аналога SWIFT

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, сообщило 6 мая агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

«Ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», — сказано в материале.

Кроме того, ожидается, что будет введен запрет на импорт российского гелия, а также усилятся экспортные ограничения в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов.

В том числе, под рестрикции могут попасть еще десятки физических и юридических лиц и более десятка компаний из третьих стран, в числе которых Китай, ОАЭ и Турция.

Новые ограничения также могут включать запрет доступа к портам для 11 судов, якобы содействующих действиям России на Украине. Среди прочего, ЕС предлагает ввести запрет на деятельность транспортных компаний, хотя бы 25% которых принадлежит российскому капиталу.

Кроме того, 22 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страны ЕС планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, принятие 14-го пакета санкций является «одним из самых важных шагов».

В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Совет ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списки попали физические и юридические лица, а также иностранные компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Санкционные списки также расширила Австралия: в них вошли еще 55 физических и 37 юридических лиц.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.