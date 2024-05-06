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Магазин в Куйбышевском районе Донецка полностью разрушен при обстреле ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате полностью разрушено здание одного из магазинов. Видео с места в понедельник, 6 мая, публикуют «Известия».

«Это всё, что осталось от продуктового магазина в Куйбышевском районе Донецка. Около часа назад по Донецку был запущен залп из РСЗО (возможно, HIMARS). <...> К сожалению, одна из ракет попала в продуктовый магазин — к счастью, нерабочий. Как вы можете видеть, полностью разрушен», — рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

На представленных кадрах можно увидеть, что на месте находится пожарный расчет МЧС России, который продолжает тушить возникшее в результате прилета возгорание.

Еще одно попадание с возгоранием зафиксировано в частном жилом доме дальше по улице, добавил Быковский.

Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, обстрел ВСУ начался около 17:00 мск. В результате получили различные повреждения несколько частных домов на улице Ковалько, а также многоквартирный дом на улице Градостроителей. Также повреждена линия электропередачи. О пострадавших не сообщалось.

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Ранее, 4 мая, Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела ВСУ была ранена супружеская пара в Петровском районе Донецка. Пострадавших госпитализировали.

2 мая в результате обстрела Кировского района Донецка было повреждено остекление Центра детского творчества, расположенного в многоквартирном доме. ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм, типичного для вооружений НАТО.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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