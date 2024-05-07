Эксперт рассказал о помогающих в покупке квартиры механизмах

Кроме ипотеки от банков есть и другие механизмы, которые могут помочь при покупке квартиры, отметил вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз. Эксперт рассказал «Известиям», какие варианты можно рассмотреть, решив приобрести жилье.

Он отметил ипотечные программы от застройщиков, в том числе по дифференцированной ипотечной ставке.

«Ипотека от застройщика — это кредит по сниженной ставке, который банки выдают в партнерстве с застройщиками. При этом девелопер компенсирует банку часть недополученной прибыли от низких процентов. Эта компенсация происходит в том числе с помощью покупателей, поскольку к стоимости квартиры делают надбавку и цена увеличивается по сравнению с рыночной стоимостью», — объяснил Мороз.

Эксперт уточнил, что дифференцированная система предполагает, что самый крупный платеж — это первый взнос. Фактически у покупателя увеличивается размер первоначального взноса, и большую часть процентов, которые ему пришлось бы заплатить по классической ипотечной ставке, не учитывая льготные программы, он должен внести авансом.

«При этом выгода состоит в том, что ежемесячный платеж часто существенно ниже, чем по ставке классической ипотеки и даже по программам ипотеки с государственной поддержкой», — обратил внимание вице-президент НОСТРОЙ.

Еще один вариант — длительная рассрочка. Как объяснил эксперт, ее условия зависят от приобретаемого жилья, а также от того, кто ее предоставляет.

«Рассрочка на недвижимость предоставляется на определенный срок (редко более трех лет), и общая переплата всё равно будет меньше, чем в случае с классической ипотекой. Сначала покупатель вносит первый платеж, а затем в течение установленного договором срока частями выплачивает оставшуюся сумму. Застройщики чаще внедряют предложения по рассрочке, причем с различными условиями», — сказал Мороз.

По его словам, как правило, этот инструмент застройщики используют для стимулирования спроса и коммерческая выгода формируется за счет увеличения объема продаж.

Среди плюсов рассрочки он назвал низкую процентную ставку либо отсутствие процентов, а также отсутствие дополнительных расходов на страхование объекта, жизни и здоровья покупателя.

«Среди недостатков выделяют следующие: квартира не переходит в собственность сразу; высокий размер ежемесячного платежа; жесткие штрафные санкции при просрочке», — добавил эксперт.

Еще один механизм — лизинг жилья, это долгосрочная аренда недвижимости с возможностью последующего приобретения квартиры в собственность. В этом случае также существуют ежемесячные платежи, погашая которые, арендатор становится владельцем жилья.

«Лизинг для покупателей удобен, если физическое лицо не подходит под параметры банка (например, имеет нерегулярный, но достаточно высокий доход) или хочет купить квартиру, которая не проходит под критерии ипотеки конкретного банка. В данном случае лизинг жилья доступен, поскольку не нужны поручители или залог, так как договор заключается с лизинговой компанией, которой необходим минимальный пакет документов», — объяснил вице-президент НОСТРОЙ.

Кроме того, существуют trade-in — обмен старой квартиры на новое жилье — и другие спецпредложения. Эксперт отметил, что в 2022 году девелоперы стали активно предлагать покупателям новостроек множество акций и скидок. Так, к стандартным программам рассрочки добавлялись «ипотека за рубль», индексация маткапитала.

«Основная особенность trade-in-сделок заключается в том, что покупка нового жилья и продажа старого осуществляются одновременно. Стоимость прежней квартиры принимается в зачет приобретения новой, а разницу покупатель доплачивает самостоятельно. При этом по trade-in можно приобрести только жилье в новостройке», — сказал Мороз.

Он уточнил, что в настоящее время такую услугу предлагают только крупные застройщики и в большинстве случаев она применяется только в рамках одного региона или города.

«Среди большого разнообразия предлагаемых российскими банками кредитов особым вниманием со стороны потенциальных клиентов пользуется ипотека. Практически каждая серьезная финансовая организация разрабатывает одну или несколько собственных программ ипотечного кредитования. Кроме того, активно реализуются государственные ипотечные программы, направленные на поддержку определенных категорий заемщиков. Следовательно, возникновение новых программ от банков и застройщиков зависит от общей социально-экономической ситуации в стране — от необходимости поддержки тех или иных слоев населения, от ставки рефинансирования и т.д.» — заключил Мороз.

Накануне в ВТБ сообщили, что в апреле выдачи ипотеки в России составили 455 млрд рублей. Показатель увеличился на 2% к марту текущего года, но снизился на 20% к апрелю 2023-го.