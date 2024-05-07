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Ветеран рассказал о службе на Амуре во время войны с Японией в 1945 году

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Фото: TASS/АР/Charles Gorry
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Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Попов, проживающий сейчас в Приднестровье, был призван в армию в 1944 году, а в 1945-м участвовал в освобождении Маньчжурии от японской армии. Своими воспоминаниями он поделился 6 мая в беседе с «Известиями»

В начале войны Попову было всего 16 лет. После окончания 8-го класса он прибыл в райисполком, где ему вручили направление в училище при заводе им. Молотова в Хабаровске. Работали там по восемь часов, готовили детали для мин и минометов, рассказал он.

После выпуска в 1942 году Попов попал в цех, где работал на станке. В 1944 его забрали в армию на должность рядового минометчика. Таким образом Попов оказался в стрелковом полку №1056 264-й стрелковой дивизии. В апреле 1944-го года их гарнизон «подтянули к берегу Уссури», где они начали обустраивать боевые позиции.

Изначально бойцы, по словам Попова, думали, что участвуют в обычных учениях. 9 мая, когда пришла новость о конце войны с Германией, бойцов направили в гарнизон, где им выдали патронташи.

Уже в день начала войны с Японией поздно ночью по противоположному берегу начала работать артиллерия. Солдат погрузили в амфибии и переправили на другую сторону.

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Ранее, 6 мая, ветеран Харитон Гринблат рассказал, как он встретил начало войны в театре Одессы и как с 22 июня 1941 года на фронт из города ушли тысячи добровольцев. Тогда Гринблат только окончил 8-й класс школы, ему было 15 с половиной лет, его отец ушел на фронт на седьмой день войны.

Советско-японская война началась 7 августа 1945 года. С 9 по 22 августа 1945 года Красной армии удалось разгромить всю группировку Квантунской армии и освободить Северо-Восточный Китай, север Корейского полуострова, Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября состоялось подписание Акта о капитуляции Японии.

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