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В России работодатели повысили уровень предлагаемых зарплат

Ставрополь стал лидером по приросту предлагаемых зарплат за год
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В целом по России прирост средних зарплатных предложений для новых сотрудников год к году при полном рабочем дне составил 10%, следует из данных «Авито Работы», с которыми ознакомились «Известия» 7 мая. Эксперты изучили динамику средних зарплатных предложений по городам РФ при сравнении апреля 2024-го с аналогичным месяцем в 2023 году и выяснили, что работодатели в Ставрополе активнее всего повышали зарплатные предложения.

В Ставрополе на вакансиях с графиком «полный день» стали предлагать новым сотрудникам зарплату в среднем на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Вторым по приросту средних зарплатных предложений стал Краснодар, где работодатели готовы предложить на 17% больше, чем за аналогичный период в 2023-м. На третьем месте — Барнаул, где показатель вырос на 16% год от году, на четвертом — Ростов-на-Дону (+15%), на пятом — Челябинск (+14%).

Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков объяснил, что российские регионы испытывают дефицит квалифицированных кадров, что отчасти может быть связано с оттоком специалистов в более крупные города — например, Москву и Санкт-Петербург. Поэтому работодатели в этих субъектах РФ активнее конкурируют за соискателей, повышая предлагаемые зарплаты.

«Активный прирост средних зарплатных предложений также обусловлен развитием определенных сфер и ростом инвестиций. Так, увеличение объемов строительства в Ставрополе сказывается на приросте средних предлагаемых зарплат в этой сфере — на 37%, а развитие оздоровительного туризма в регионе обусловило рост средних зарплатных предложений в гостинично-ресторанной сфере — на 25%», — добавил эксперт.

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Ранее, 27 апреля, сообщалось, что накануне майских праздников в России число вакансий с предложением подработки выросло. В прошлом месяце было открыто на 42% больше таких предложений, чем в марте, следует из данных рекрутинговой платформы hh.ru. Всего в стране насчитывается около 122 тыс. объявлений с поиском людей на подработки. Больше всего возможности частичной занятости предлагают в отрасли торговли, IТ, логистики, в гостиницах и общепите.

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