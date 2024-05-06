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Политолог объяснил заявления Запада о возможности отправки войск на Украину

Маркелов: на Западе проверяют реакцию на возможную отправку войск на Украину
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Фото: AP/Julio Cortez
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Заявления западных стран о том, что в случае разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможна отправка войск на Украину, делаются для того, чтобы выяснить мнение населения о возможности прямого участия в конфликте. Об этом политолог, политтехнолог Сергей Маркелов рассказал в понедельник, 6 мая.

«Пока первая стадия идет — словесный пинг-понг, пропаганда на пропаганду. Они на уровне пропагандистских информационных заявлений тестируют коллективное сознание людей — как они реагируют, идет ли сопротивление. Мониторят соцсети, смотрят физику процесса, кто выступает против, как, критично [ли это]», — объяснил Маркелов в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что политики на Западе часто действуют вопреки мнению обычных людей. Об этом свидетельствуют результаты прошедших выборов в ряде стран, на которых сторонники конфликта на Украине потерпели поражение.

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Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева, сообщается на сайте kp.ru.

2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России, передает НСН.

До этого, 19 декабря прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.

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