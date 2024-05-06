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На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением

Болвинов: при ударе российской ФАБ-1500 будто началось землетрясение
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Фото: Министерство обороны РФ
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Удар российской авиабомбы ФАБ-1500 был сравним с землетрясением. Слова начальника следственного управления в Харьковской области Сергея Болвинова 6 мая приводит издание «Страна».

«Вздрогнуло всё вокруг, будто началось землетрясение», — заявил он.

По данным СМИ, бомба была оборудована специальным модулем, чтобы она могла планировать в воздухе после пуска с самолета.

По словам Болвинова, такое вооружение против Украины применили впервые, уточнила «Газета.Ru».

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В апреле украинские военные рассказали, что на них наводят ужас российские фугасные авиационные бомбы. Отмечалось, что у ВСУ нет таких средств, которые бы противостояли российским ФАБ. В основе бомб лежат разработки оружия нескольких десятков лет. В марте телеканал CNN сообщил, что применение Россией ФАБ-1500 привело к высокому уровню потерь в рядах украинских войск.

Еще в январе экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские системы ПВО не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он отметил, что у РФ имеются десятки тысяч единиц ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500 и ФАБ-5000. Также Стариков указал на уникальную особенность российских планирующих авиабомб, которые позволяют атаковать противника без входа в зону действия его ПВО. По его словам, это очень серьезное оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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