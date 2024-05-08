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Биохимик назвала неочевидные продукты с содержанием спирта

Биохимик Поликарпова: в квашеной капусте может содержаться до 2% спирта
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Фото: Global Look Press/Ricardo Rubio
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Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова 8 мая рассказала «Известиям» о неочевидных продуктах с содержанием спирта.

«Спирт (этанол) — это результат процесса брожения. Поэтому в небольших количествах он присутствует в продуктах, приготовленных с использованием процессов брожения или напрямую подвергавшихся процессу брожения. В первую очередь это любимые многими напитки, которые являются результатом ферментативного дрожжевого и молочнокислого брожения. В квасе содержание этилового спирта может доходить до 2,2%, в кефире — до 0,4%. В таких напитках, как кумыс, айран, тан,— от 0,2 до 2,5% спирта. Также это квашеная капуста, огурцы, помидоры, яблоки и другие продукты, приготавливаемые способом квашения. В квашеной капусте, к примеру, количество этанола доходит до 2%», — сказала эксперт.

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При приготовлении хлеба, в процессе брожения закваски и самого теста, в нем также накапливается определенная концентрация спирта. В пшеничном и ржаном хлебе сохраняется до 0,29% алкоголя, а наибольшее его содержание оказалось в булочках для бургеров — 1,28%, сообщила Поликарпова.

«Мякоть сладких фруктов и ягод при длительном или неправильном хранении начинает ферментироваться или, проще говоря, бродить при взаимодействии углеводов с дрожжевыми бактериями, содержащимися в воздухе. В результате углеводы превращаются в спирт. В мякоти перезрелых бананов, к примеру, может содержаться до 0,4% алкоголя. Максимальная концентрация спирта отмечается в более мягкой и потемневшей части плодов, поэтому ее необходимо срезать перед употреблением. Во фруктовых и ягодных соках также присутствует спирт. В виноградных алкоголя — 0,29–0,88%, в яблочных — 0,06–0,66%, в апельсиновых — 0,16–0,73%. Если после вскрытия соки хранятся не в холодильнике, в них идут процессы брожения из-за наличия в составе сахаров и процент алкоголя может возрасти», — сказала биохимик.

Специалист указала на то, что такие незначительные концентрации алкоголя не могут оказать негативного действия на организм. Но есть категории людей, которым лучше ограничить или избегать приема продуктов и напитков, содержащих в составе спирт. Это младенцы и дети раннего возраста, беременные женщины, а также бывшие алкоголики, у которых может возникнуть риск так называемого фетального алкогольного синдрома, уточнила она.

6 мая врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала, что наиболее вредной ягодой из употребляемых в пищу является виноград. Он содержит в себе большое количество глюкозы, именно поэтому его не рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом и циррозом печени.

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