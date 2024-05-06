Посол Великобритании покинул МИД РФ спустя 30 минут
Посол Великобритании Найджел Кейси покинул здание МИД РФ в понедельник, 6 мая, отказавшись общаться с прессой.
Дипломат прибыл в дипведомство после 14:30 мск и провел там около 30 минут. Посол проследовал в здание МИД без комментариев. О причинах вызова также не сообщалось.
Кейси занимает должность посла в РФ с ноября 2023 года.
Москва неоднократно указывала на антироссийскую политику Лондона. В частности, в апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна будет предоставлять Украине военную помощь до конца десятилетия, а в мае министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон заявил, что у Киева есть право использовать британское оружие для ударов по России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Кэмерона, указала на то, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России.