Врач развеяла основные мифы о вакцинации

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова 8 мая в беседе с «Известиями» развеяла основные мифы о вакцинации.

«Вакцинация — самый безопасный и эффективный способ профилактики против инфекций. Прививка задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к заболеваниям и укрепляет иммунитет путем выработки специфических антител. При этом вакцины содержат только убитые или ослабленные формы вирусов или бактерий, то есть они не приводят к заболеванию и его осложнениям впоследствии. Большинство вакцин применяется в форме инъекций, хотя есть и пероральные (вводимые через рот) и в форме назальных аэрозолей (вводимые через нос)», — сказала она.

До сих пор существует множество предубеждений и мифов, связанных с вакцинацией, сказала Морозова. Так, первый миф — вакцинация необязательна, достаточно соблюдать правила гигиены и санитарии.

«Многие инфекции передаются независимо от соблюдения гигиены. Поэтому без прививки можно стать уязвимым ко многим заболеваниям», — указала собеседница издания.

Второй миф — мы живем в безопасном мире, почти все инфекции ликвидированы, поэтому нет необходимости вакцинироваться.

«Благодаря вакцинации многие инфекционные заболевания сегодня встречаются редко. Но без прививки есть риск заболеть уже при первой встрече с бактериями. К тому же в современном мире мы все вынуждены находиться в местах больших скоплений людей, путешествовать, что увеличивает риск заражения», — заявила Морозова.

Третий миф — вакцины опасны.

«Каждая вакцина, перед тем как применяться, исследуется на безопасность и эффективность. После прививки, как и при любых лекарствах, могут возникнуть побочные эффекты (например, болезненность в месте инъекции или небольшое повышение температуры), но обычно они не длятся долго. Более серьезные реакции могут возникать крайне редко», — объяснила врач.

Четвертый миф — лучше переболеть, чтобы сформировался иммунитет.

«Как правильно, собственный иммунитет в некоторых случаях действительно бывает сильнее привычного. Однако при наличии заболевания инфекция может протекать по-разному и вызывать осложнения, вплоть до инвалидности и летального исхода. При вакцинации подобное исключено», — заключила эксперт.

В начале апреля врач-эпидемиолог Дарья Тихонова рассказала «Известиям», какие заболевания могут передаться с укусом клеща. Так, укус может привести к передаче клещевого вирусного энцефалита, болезни Лайма (боррелиоза), анаплазмоза и эрлихиоза, туляремии и бабезиоза.

По ее словам, на сегодняшний день существует вакцина только против клещевого вирусного энцефалита из известных инфекционных болезней, переносимых клещами. По статистике, около 10% клещей инфицированы этим вирусом, что означает, что каждый десятый клещ поражен. И самый надежный способ защиты от этой инфекции — вакцинация.