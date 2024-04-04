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Врач дала инструкцию на случай укуса клеща

Врач Тихонова: при укусе клеща нельзя смазывать место укуса маслом
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Фото: Global Look Press/Bernd Weissbrod
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С приходом весны и таянием снега просыпаются клещи. О том, какие заболевания могут передаться с укусом клеща, нужно ли вакцинироваться и что делать при укусе клеща, «Известиям» 4 апреля рассказала врач-эпидемиолог «ИНВИТРО» Дарья Тихонова.

«Обычно сезонная активность клещей начинается в конце апреля, достигая пика с середины мая по середину июня, после чего постепенно снижается. Завершение сезона приходится на третью декаду октября, но в некоторых зонах это может происходить и в начале ноября», — рассказала Тихонова.

Она отметила, что укус клеща может привести к передаче различных инфекционных заболеваний, в частности клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), болезни Лайма (боррелиоза), анаплазмоза и эрлихиоза, туляремии и бабезиоза.

«Важно помнить, что не все укусы клещей приводят к передаче инфекций и риск заражения зависит от местности, в которой вы находитесь, и других факторов. После укуса клеща необходимо обратиться к врачу для оценки состояния здоровья», — подчеркнула врач.

По ее словам, в случае укуса клеща наилучшим решением для его удаления будет оперативное обращение в травмпункт. Чем быстрее он будет удален, тем меньше вероятность заражения инфекциями. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, клеща следует удалить самостоятельно. Эту процедуру необходимо провести очень осторожно, чтобы избежать повреждения хоботкового аппарата, который закрепляется при присасывании. Рекомендуется вымыть руки с мылом и водой, надеть резиновые перчатки и следовать инструкциям.

«Для начала захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к основанию хоботка, стараясь не раздавить его туловище. Поверните тело клеща строго перпендикулярно поверхности укуса и извлеките его. Обработайте место укуса раствором спирта, йода или спиртосодержащим антисептиком. После извлечения клеща вымойте руки с мылом. Если осталась головка или хоботок клеща, обработайте область укуса йодом и дайте ей зажить естественным путем. Не используйте масло, бензин или другие жидкости для смазывания места укуса или самого клеща и не давите на него, чтобы избежать инфицирования», — рассказала Тихонова.

Взял и укусил: в России начинается сезон клещей
Зафиксировано первое в году обращение из-за паразита

Затем, по ее словам, удаленного клеща следует поместить в контейнер и доставить в медицинский офис для лабораторного анализа на инфекции, передаваемые клещами. Кроме того, после удаления следует внимательно следить за своим самочувствием и местом укуса в течение нескольких недель, независимо от прохождения вакцинации от клещевого вирусного энцефалита.

Как обратила внимание врач, на сегодняшний день существует вакцина только против клещевого вирусного энцефалита из известных инфекционных болезней, переносимых клещами. По статистике, около 10% клещей инфицированы этим вирусом, что означает, что каждый десятый клещ поражен. И самый надежный способ защиты от этой инфекции — вакцинация, эффективность которой подтверждена многими исследованиями и использованием на протяжении долгих лет.

«Схема вакцинации следующая: первичная вакцинация проводится в два этапа, первая доза вводится в день обращения, а вторая — через один-семь месяцев после первой (предпочтительно через два месяца). В случае необходимости экстренной вакцинации первая доза вводится в день обращения, а вторая — через 14 дней. Ревакцинация проводится через год после введения второй дозы препарата, а далее каждые три года. Вакцинацию можно проводить в течение всего года, включая эпидемический сезон. Однако посещение мест с высокой активностью клещевого вирусного энцефалита в эпидемический сезон рекомендуется не ранее чем через две недели после второй вакцинации, чтобы дать организму время сформировать иммунитет к этой инфекции», — рассказала специалист.

28 марта сообщалось, что в России начали фиксировать первые в этом году укусы клещей. Растет число обращений к врачам из-за укусов этих представителей членистоногих в Санкт-Петербурге и еще 21 регионе страны. Врачи призывают население пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от заболеваний, распространяемых клещами.

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