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Источник рассказал о состоянии певца Николая Носкова после госпитализации

Источник: певец Николай Носков находится в состоянии средней тяжести
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Фото: ТАСС/Евгений Стукалин
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Народный артист РФ, экс-участник группы «Парк Горького» Николай Носков находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом 6 мая «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что Носков проходит лечение в отделении пульмонологии. Острое респираторное заболевание спровоцировало правостороннюю пневмонию, в ходе лечения медики выявили у певца осложнение — закупорку ветвей легочной артерии тромбами.

Собеседник издания уточнил, что лечение Носкова осложняется рядом серьезных хронических заболеваний и перенесенным несколько лет назад инсультом.

Ранее, 3 мая, «Газета.Ru» сообщала, что народного артиста России экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию после возвращения из санатория. При этом артист жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боль в груди.

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