Источник рассказал о состоянии певца Николая Носкова после госпитализации
Народный артист РФ, экс-участник группы «Парк Горького» Николай Носков находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом 6 мая «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Он уточнил, что Носков проходит лечение в отделении пульмонологии. Острое респираторное заболевание спровоцировало правостороннюю пневмонию, в ходе лечения медики выявили у певца осложнение — закупорку ветвей легочной артерии тромбами.
Собеседник издания уточнил, что лечение Носкова осложняется рядом серьезных хронических заболеваний и перенесенным несколько лет назад инсультом.
Ранее, 3 мая, «Газета.Ru» сообщала, что народного артиста России экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию после возвращения из санатория. При этом артист жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боль в груди.