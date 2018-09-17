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СМИ сообщили о госпитализации певца Николая Носкова

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Фото: РИА/Григорий Сысоев
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Российского певца Николая Носкова госпитализировали в Москве. В настоящее время артист проходит курс лечения в одной из столичных клиник, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что в начале месяца заслуженный артист России перенес повторный инсульт.

По данным телеканала, в августе 62-летнего певца также госпитализировали. Тогда его представитель заявил, что состояние артиста улучшилось. При этом основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов призывал молиться за его здоровье.

Весной 2017 года Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.

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