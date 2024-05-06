Актера из «Улиц разбитых фонарей» Майорова сбила машина в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге под машину попал актер театра и кино Александр Майоров. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил телеканал 78.ru.

Уточняется, что актера сбил автомобиль Subaru, когда тот находился вне зоны пешеходного перехода. Инцидент произошел около 22:00 5 мая на Лахтинском проспекте. Майорова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию 40-й больницы, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травмы конечностей и другие повреждения.

Майоров родился 22 сентября 1979 года. В 2004 году окончил СПбГАТИ, с 2005 года является актером театре «На Литейном». Кроме того, снимался в телесериалах, в числе которых «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и т. д.

Накануне 30-летний автомобилист за рулем «Лады Приоры» насмерть сбил 49-летнего мужчину в Выборге. Установлено, что водитель находился за рулем в пьяном состоянии.