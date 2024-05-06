Пьяный бесправник сбил насмерть пешехода в Выборге

Мужчина погиб в результате наезда машины «Лада Приора» в Выборге (Ленинградская область). Водитель находился за рулем в пьяном состоянии.

Авария произошла вечером 5 мая на улице имени А.К. Харитонова. По данным телеканала «78», 30-летний автомобилист совершил наезд на 49-летнего мужчину, который двигался по правому краю проезжей части в попутном транспорту направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Водитель был лишен прав в июле 2023 года на 18 месяцев. В ходе экспертизы установлено, что в момент ДТП мужчина находился в пьяном состоянии. Кроме того, с начала 2024 года он четырежды привлекался к ответственности за нарушение правил дородного движения.

В Переславле-Залесском водитель автомобиля ГАЗ-31105 не справился с управлением и допустил опрокидывание. Три пассажира погибли на месте, в их числе — 13-летняя девочка. Водитель был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.