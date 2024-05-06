Сына замглавы МВД Зубова приговорили к семи годам тюрьмы по делу о взятке
Кировский районный суд Самары приговорил Дениса Зубова — сына заместителя главы МВД России Игоря Зубова — к семи годам тюремного заключения за посредничество во взяточничестве. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает журналист «Известий» из зала суда.
На скамье подсудимых вместе с Денисом Зубовым оказались президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов, а также экс-директор самарской нефтебазы МО НТП Василий Ермаков. Первого приговорили к семи годам колонии, второго — к восьми годам, а также оштрафовали на 36 млн рублей.
Сына замглавы МВД Зубова задержали еще 11 февраля 2022 года вместе с Карповым и Ермаковым за попытку передать взятку сотруднику правоохранительных органов. Денежные средства должны были быть переданы за покровительство нефтебазы МО ТНП. Согласно некоторым данным, сумма составила 18 млн рублей. При этом задержанные обещали выплачивать за покровительство ежемесячно по 5 млн рублей. Тогда же было возбуждено уголовное дело.
Ранее, 1 мая, по подозрению во взяточничестве на два месяца был арестован заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын. Подробности дела пока не разглашались. На своем посту он занимается курированием реализации государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона с 2016 года.