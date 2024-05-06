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Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля

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Фото: Global Look Press/Schoening
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Бельгия инициировала обсуждение в Европейском союзе (ЕС) торговых санкций в отношении Израиля. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

«Можем ли мы теперь просто продолжать использовать Израиль в качестве торгового партнера? Я так не думаю. Мы не можем просто стоять в стороне, использовать громкие слова и просто говорить: «Мы не можем позволить этому случиться», — поделился он с телеканалом HLN.

Де Кро уточнил, что правительство Бельгии уже несколько недель назад решило ввести санкции против Израиля. По его словам, если государство само введет ограничения, то просто изменятся торговые пути. Именно поэтому на данный момент с другими странами обсуждаются возможности решения такой проблемы.

«Евросоюз заключил соглашение об ассоциации с Израилем, в котором содержатся условия, связанные с правами человека. Мы попросили [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля изучить этот момент», — приводит его слова издание Le Soir.

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Ранее, 2 мая, министерство торговли Турции сообщило о прекращении экспортно-импортных операций с Израилем. Действовать меры будут до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит бесперебойный поток гуманитарной помощи в регион. В тот же день глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Турцию в нарушении торговых соглашений. Министр добавил, что поручил генеральному директору израильского МИДа Яакову Блитштейну начать работу с правительством страны для поиска альтернатив торговле с Турцией.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает активных торговых отношений с Израилем. За день до этого турецкий лидер также подчеркнул, что администрация в Тель-Авиве не избежит наказания за свои преступления. Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября прошлого года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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