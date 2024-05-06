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В СВР указали на понимание в США и ЕС недовольства украинцев затягиванием конфликта

СВР: на Западе констатируют недовольство украинцев затягиванием конфликта
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе (ЕС) констатируют, что у украинских граждан растет недовольство из-за затягивания конфликта с Россией. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», — отметили в ведомстве.

В СВР уточнили, что среди украинцев усиливается недоверие к госинститутам, распространяется апатия, а в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространяются случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен.

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Ранее, 17 апреля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что солдаты украинской армии в большом количестве сдаются в плен из-за сложившегося на фронте тяжелого положения. Он отметил, что России все же удалось донести до украинских военных информацию о том, что в плену с ними будут обращаться должным образом. Именно по этой причине множество солдат ВСУ выбирают для себя сдаться российской стороне, вместо того чтобы продолжать умирать за Украину.

До этого, 16 апреля, чешский наемник Петр сообщил, что военные ВСУ ослабели за два года на передовой. Он добавил, что это признают и сами солдаты, так как «два года — это слишком и для тела, и для психики». Наемник признал, что уже многие погибли или были ранены. К тому же ВСУ испытывают растущий дефицит боеприпасов и недостаток помощи Запада.

Еще в феврале пленный украинский военный Федор Дыбиц рассказал, что солдаты ВСУ не хотят воевать. Киев проводит принудительную мобилизацию и заставляет украинцев сражаться с дружественным российским народом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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