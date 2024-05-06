Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов

Гендиректор склада цветов в Москве получил три года тюрьмы после пожара

0
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мещанский районный суд приговорил генерального директора склада цветов «Ново Флоре» Антона Мачелюка к трем годам тюрьмы после пожара, который произошел в ноябре 2022 года на Комсомольской площади в Москве и унес жизни семи человек. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

«Подсудимый <…> в период с 2019 по 2022 год в результате преступной небрежности не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади произошло возгорание складов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Обжечься дважды: кто ответит за пожар на складе цветов в центре Москвы
Гендиректору склада грозит лишение свободы, уверены эксперты

Пожар разгорелся днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

На следующий день по факту пожара было возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что возгорание произошло в результате ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Позднее были задержаны специалист по пожарной безопасности и охране труда, бывший директор «Ново Флоре» и гендиректор склада.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024