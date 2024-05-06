Гендиректор склада цветов в Москве получил три года тюрьмы после пожара
Мещанский районный суд приговорил генерального директора склада цветов «Ново Флоре» Антона Мачелюка к трем годам тюрьмы после пожара, который произошел в ноябре 2022 года на Комсомольской площади в Москве и унес жизни семи человек. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).
«Подсудимый <…> в период с 2019 по 2022 год в результате преступной небрежности не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади произошло возгорание складов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Пожар разгорелся днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.
На следующий день по факту пожара было возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что возгорание произошло в результате ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Позднее были задержаны специалист по пожарной безопасности и охране труда, бывший директор «Ново Флоре» и гендиректор склада.