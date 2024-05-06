МВД России объявило в розыск бывшего главкома ВСУ Руслана Хомчака

МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Это следует из данных, опубликованных 6 мая на официальном сайте ведомства.

«Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В июне 2023 года СК России заочно предъявил ему обвинения из-за преступных действий, в результате которых погибли и пострадали десятки мирных жителей, включая детей.

Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.

За последние несколько дней МВД России объявило в розыск по уголовной статье президента Украины Владимира Зеленского, бывшего украинского лидера Петра Порошенко, командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников и военных.