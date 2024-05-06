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Боррель указал на необходимость наладить военное производство на Украине

Боррель: Украина должна наладить у себя военное производство для экономии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger
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Украине необходимо наладить собственное военное производство, в том числе на средства, вырученные с замороженных активов России. Об этом 6 мая заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель во время форума оборонной промышленности объединения и Украины.

«Если возможно, оружие должно проводиться на Украине при поддержке европейских фирм. Это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и производить оружие там, где оно нужно. <...> Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину, чтобы удовлетворять их экстренные военные потребности», — приводятся слова дипломата на сайте Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что изъятые у России средства должны быть использованы украинцами на их территории, чтобы они могли сами производить необходимые ресурсы.

По словам Борреля, форум посвящен идее расширения производства на Украине. Он сообщил, что ЕС также должен поставлять Киеву средства для защиты промышленности и расширения производства. Для обсуждения этих идей на форум прибыли делегаты 140 компаний из 25 стран, добавил чиновник.

«Задача — интегрировать украинскую промышленность в оборонную экосистему Евросоюза. Задачи — усилить и развить возможности украинской оборонной промышленности, производить быстрее и больше», — резюмировал Боррель.

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При этом 27 апреля Минобороны России сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю. Так, были поражены средства противовоздушной обороны (ПВО), арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта беспилотных катеров и дронов.

В тот же день главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в ходе заседания группы в «формате «Рамштайн» заявил участникам коалиции о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Также он в очередной раз подчеркнул потребность Украины в боеприпасах, вооружении и военной технике.

До этого, 22 апреля, экс-сотрудник ЦРУ Брайан Дин Райт в материале для Fox News указал на то, что западным странам нечего противопоставить российскому военно-промышленному-комплексу (ВПК) на Украине. По его словам, ключевой проблемой Вооруженных сил Украины остается нехватка солдат, а «волшебного оружия», которое это изменит, нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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