Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков

Российскую журналистку Надежду Кеворкову доставили к следователям после проведенных в ее квартире обысков. Видео есть в распоряжении «Известий» 6 мая.

Об обыске стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, женщину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»).

Так, в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Как утверждает собеседник «Известий», журналистка находится в дружеских отношениях с террористами. Среди них Исраил Ахмеднабиев — координатор и основатель радикальных исламских фондов, известный как Абу Умар Саситлинский, и еще несколько лиц, связанных с деятельностью других террористических организаций.

Надежда Кеворкова ― журналистка и писательница, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. В частности, одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт, который Кеворкова активно освещает на протяжении более чем 20 лет.