Двое мужчин погибли под колесами поезда на станции Лосиноостровская в Москве
На станции Лосиноостровская в Москве два мужчины погибли под колесами электропоезда. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
«Утром 5 мая поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением Москва — Кострома на 11-м км железнодорожной станции Лосиноостровская смертельно травмированы двое мужчин», — говорится в публикации ведомства.
По данным СК, погибшие переходили железнодорожные пути не по пешеходному переходу. Следователи проводят осмотр места случившегося, устанавливают причины произошедшего. Ведомство призвало граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.
Ранее, 9 января, в Мурманске поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм она погибла на месте. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.