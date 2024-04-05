Слухом полнится: на ж/д переездах испытают глушитель для наушников

На российских железнодорожных переездах для безопасности пешеходов могут начать использовать глушители для беспроводных наушников . Испытания такого оборудования должны начаться на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги уже через несколько месяцев . Студенты Южного федерального университета практически завершили работу над устройством, которое блокирует работу Bluetooth-канала . По мнению экспертов, обеспечивать безопасность людей на переездах можно другими средствами, не нарушая работу любых систем связи .

Внезапная тишина

Студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета по заказу филиала ОАО «РЖД» — Северо-Кавказской железной дороги — разработали устройство, отключающее беспроводные наушники при приближении к железнодорожным путям . Задача устройства — предотвращение несчастных случаев и усиление существующей системы безопасности . Заказчик готов к испытаниям и ожидает получения опытного образца от разработчика.

— По сведениям региональной дирекции, которая оборудует перекрестки и пешеходные переходы, возникают случаи травмирования подростков, когда они в капюшонах и наушниках пересекают железнодорожную проезжую часть . Это приводит к негативным последствиям, — сказал начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой.

Как именно и в течение какого времени необходимо проводить испытания, в РЖД сказать затруднились, так как пока не обладают всей информацией об устройстве от разработчиков.

Фото: пресс-служба «Южного федерального университета »

По словам Дмитрия Концевого, для реализации проекта необходимо установить на перекрестке видеокамеру, которая бы фиксировала реакцию людей на то, что в наушниках перестает играть музыка . Это позволит понять их дальнейшие действия — полезет ли человек, например, в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам .

По словам представителя РЖД, юридических сложностей при проведении эксперимента возникнуть не должно, так как участники будут находиться на территории инфраструктуры железной дороги, и их письменное согласие на участие в эксперименте не потребуется. Но разработчик должен согласовать применение системы в федеральных органах и получить разрешение на эксплуатацию.

Выключить беспроводной канал

В данный момент разработчики ЮФУ занимаются оформлением патентов на созданное ими ПО и алгоритмы, а также намерены провести несколько тестов с оборудованием в лаборатории , рассказал «Известиям» лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский. Как только этот процесс будет завершен, специалисты готовы передать действующий образец для испытаний . Скорее всего, это случится в июне.

Фото: пресс-служба Южного федерального университета

— Беспроводные наушники связаны с телефоном с помощью Bluetooth-сигнала. Он распространяется вокруг и создает своеобразный эфир. Микроконтроллер устройства улавливает эти сигналы, обнаруживает в зоне своего действия его источник и принимает решение о перегрузке частоты 2,4 ГГц , на которой работают Bluetooth и Wi-Fi. В результате звук в наушниках исчезает, и человек может услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд , — сказал Вадим Кошенский.

Как только пользователь покинет зону действия системы, работа наушников восстановится автоматически . Радиус действия может устанавливаться на каждом переходе индивидуально.

По словам разработчиков, пока их устройство работает неизбирательно и подавляет сразу все сигналы Bluetooth и Wi-Fi, которые могут использоваться самым разным оборудованием . Но в будущем они рассчитывают усовершенствовать систему. Возможно, в разработку будет добавлена функция отключения сотовой связи, так как из-за нее ранее также возникали опасные инциденты.

— Система воздействует только на беспроводные каналы связи и не оказывает влияния на кардиостимуляторы, слуховые аппараты и тому подобные устройства жизненной необходимости . Мы отрабатываем метод избирательного подавления беспроводной связи, основанный на анализе Bluetooth и Wi-Fi сигналов в зоне действия установки, а также разрабатываем уникальные алгоритмы обнаружения приближения пешеходов к железнодорожным переходам, — сказал Вадим Кошенский.

Фото: пресс-служба «Южного федерального университета »

Насколько законно

В России нет правовой базы, которая бы позволяла подавлять какой-либо вид связи. Bluetooth работает на открытых частотах, и чтобы его отключить, придется остановить действие любого оборудования в этой зоне, включая и медицинские устройства , считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— На переходах действительно гибнут люди, но чтобы сохранить их жизнь, нужно использовать световые сигналы о приближении поезда или видеокамеру, которая бы выявляла потенциальную опасность . Это намного дешевле и проще. Попытки ломать системы связи никогда не работали . В России такое оборудование не лицензируется, и его нельзя сертифицировать, — сказал Эльдар Муртазин.

С тем, что обеспечивать безопасность пешеходов в наушниках нужно другими способами, согласен и член Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова Владимир Григорьев.

— Любое подобное средство, не важно, с какой мощностью, должно иметь соответствующее разрешение. Безопасность подростков нужно обеспечивать не через подавление связи, а через ПО телефона, которое бы само отключало наушники, когда надо , — считает Владимир Григорьев.

Фото: РИА Новости

Студенты ЮФУ уже провели испытания компонентов своей системы в лабораторных условиях. Они измерили параметры работы и радиус действия устройства, которое воздействует на сигналы, видеокамер для оценки поведения людей на переходах и их реакции на действие и управляющего контролера.