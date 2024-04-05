Слухом полнится: на ж/д переездах испытают глушитель для наушников
На российских железнодорожных переездах для безопасности пешеходов могут начать использовать глушители для беспроводных наушников. Испытания такого оборудования должны начаться на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги уже через несколько месяцев. Студенты Южного федерального университета практически завершили работу над устройством, которое блокирует работу Bluetooth-канала. По мнению экспертов, обеспечивать безопасность людей на переездах можно другими средствами, не нарушая работу любых систем связи.
Внезапная тишина
Студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета по заказу филиала ОАО «РЖД» — Северо-Кавказской железной дороги — разработали устройство, отключающее беспроводные наушники при приближении к железнодорожным путям. Задача устройства — предотвращение несчастных случаев и усиление существующей системы безопасности. Заказчик готов к испытаниям и ожидает получения опытного образца от разработчика.
— По сведениям региональной дирекции, которая оборудует перекрестки и пешеходные переходы, возникают случаи травмирования подростков, когда они в капюшонах и наушниках пересекают железнодорожную проезжую часть. Это приводит к негативным последствиям, — сказал начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой.
Как именно и в течение какого времени необходимо проводить испытания, в РЖД сказать затруднились, так как пока не обладают всей информацией об устройстве от разработчиков.
По словам Дмитрия Концевого, для реализации проекта необходимо установить на перекрестке видеокамеру, которая бы фиксировала реакцию людей на то, что в наушниках перестает играть музыка. Это позволит понять их дальнейшие действия — полезет ли человек, например, в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.
По словам представителя РЖД, юридических сложностей при проведении эксперимента возникнуть не должно, так как участники будут находиться на территории инфраструктуры железной дороги, и их письменное согласие на участие в эксперименте не потребуется. Но разработчик должен согласовать применение системы в федеральных органах и получить разрешение на эксплуатацию.
Выключить беспроводной канал
В данный момент разработчики ЮФУ занимаются оформлением патентов на созданное ими ПО и алгоритмы, а также намерены провести несколько тестов с оборудованием в лаборатории, рассказал «Известиям» лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский. Как только этот процесс будет завершен, специалисты готовы передать действующий образец для испытаний. Скорее всего, это случится в июне.
— Беспроводные наушники связаны с телефоном с помощью Bluetooth-сигнала. Он распространяется вокруг и создает своеобразный эфир. Микроконтроллер устройства улавливает эти сигналы, обнаруживает в зоне своего действия его источник и принимает решение о перегрузке частоты 2,4 ГГц, на которой работают Bluetooth и Wi-Fi. В результате звук в наушниках исчезает, и человек может услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд, — сказал Вадим Кошенский.
Как только пользователь покинет зону действия системы, работа наушников восстановится автоматически. Радиус действия может устанавливаться на каждом переходе индивидуально.
По словам разработчиков, пока их устройство работает неизбирательно и подавляет сразу все сигналы Bluetooth и Wi-Fi, которые могут использоваться самым разным оборудованием. Но в будущем они рассчитывают усовершенствовать систему. Возможно, в разработку будет добавлена функция отключения сотовой связи, так как из-за нее ранее также возникали опасные инциденты.
— Система воздействует только на беспроводные каналы связи и не оказывает влияния на кардиостимуляторы, слуховые аппараты и тому подобные устройства жизненной необходимости. Мы отрабатываем метод избирательного подавления беспроводной связи, основанный на анализе Bluetooth и Wi-Fi сигналов в зоне действия установки, а также разрабатываем уникальные алгоритмы обнаружения приближения пешеходов к железнодорожным переходам, — сказал Вадим Кошенский.
Насколько законно
В России нет правовой базы, которая бы позволяла подавлять какой-либо вид связи. Bluetooth работает на открытых частотах, и чтобы его отключить, придется остановить действие любого оборудования в этой зоне, включая и медицинские устройства, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— На переходах действительно гибнут люди, но чтобы сохранить их жизнь, нужно использовать световые сигналы о приближении поезда или видеокамеру, которая бы выявляла потенциальную опасность. Это намного дешевле и проще. Попытки ломать системы связи никогда не работали. В России такое оборудование не лицензируется, и его нельзя сертифицировать, — сказал Эльдар Муртазин.
С тем, что обеспечивать безопасность пешеходов в наушниках нужно другими способами, согласен и член Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова Владимир Григорьев.
— Любое подобное средство, не важно, с какой мощностью, должно иметь соответствующее разрешение. Безопасность подростков нужно обеспечивать не через подавление связи, а через ПО телефона, которое бы само отключало наушники, когда надо, — считает Владимир Григорьев.
Студенты ЮФУ уже провели испытания компонентов своей системы в лабораторных условиях. Они измерили параметры работы и радиус действия устройства, которое воздействует на сигналы, видеокамер для оценки поведения людей на переходах и их реакции на действие и управляющего контролера.