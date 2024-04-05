 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Индустриальном районе Хабаровска введен режим ЧС из-за повышения радиации
Армия
Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ
Мир
В Великобритании рассказали о проблеме с численностью крыс
Мир
В офисе Зеленского заявили о наступлении критического момента для Украины
Мир
В ВС США заявили о почти истощившемся запасе оружия хуситов
Армия
Российская снайперская группа уничтожила в бою более 20 боевиков
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Мир
В США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ
Армия
«Известия» показали работу российских танкистов на артемовском направлении
Политика
МИД РФ назвал планы Швеции по созданию базы НАТО на Готланде провокационными
Мир
СМИ узнали о нежелании НАТО предлагать Украине вступление в альянс в июле
Мир
В Белоруссии начался этап проверки боеготовности танковых и инженерных войск
Армия
В ДНР сообщили о входе российских войск в пригород Часова Яра
Общество
Губернатор Чибис записал видеообращение после операции
Общество
В Ленобласти объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка
/

Слухом полнится: на ж/д переездах испытают глушитель для наушников

Допустимо ли намеренное нарушение работы Bluetooth для обеспечения безопасности пешеходов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российских железнодорожных переездах для безопасности пешеходов могут начать использовать глушители для беспроводных наушников. Испытания такого оборудования должны начаться на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги уже через несколько месяцев. Студенты Южного федерального университета практически завершили работу над устройством, которое блокирует работу Bluetooth-канала. По мнению экспертов, обеспечивать безопасность людей на переездах можно другими средствами, не нарушая работу любых систем связи.

Внезапная тишина

Студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета по заказу филиала ОАО «РЖД» — Северо-Кавказской железной дороги — разработали устройство, отключающее беспроводные наушники при приближении к железнодорожным путям. Задача устройства — предотвращение несчастных случаев и усиление существующей системы безопасности. Заказчик готов к испытаниям и ожидает получения опытного образца от разработчика.

— По сведениям региональной дирекции, которая оборудует перекрестки и пешеходные переходы, возникают случаи травмирования подростков, когда они в капюшонах и наушниках пересекают железнодорожную проезжую часть. Это приводит к негативным последствиям, — сказал начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой.

Как именно и в течение какого времени необходимо проводить испытания, в РЖД сказать затруднились, так как пока не обладают всей информацией об устройстве от разработчиков.

123

Фото: пресс-служба «Южного федерального университета »

По словам Дмитрия Концевого, для реализации проекта необходимо установить на перекрестке видеокамеру, которая бы фиксировала реакцию людей на то, что в наушниках перестает играть музыка. Это позволит понять их дальнейшие действия — полезет ли человек, например, в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.

Чао, кабель: Bluetooth-наушники впервые стали лидерами на рынке России
Что стало драйвером роста продаж этих устройств

По словам представителя РЖД, юридических сложностей при проведении эксперимента возникнуть не должно, так как участники будут находиться на территории инфраструктуры железной дороги, и их письменное согласие на участие в эксперименте не потребуется. Но разработчик должен согласовать применение системы в федеральных органах и получить разрешение на эксплуатацию.

Выключить беспроводной канал

В данный момент разработчики ЮФУ занимаются оформлением патентов на созданное ими ПО и алгоритмы, а также намерены провести несколько тестов с оборудованием в лаборатории, рассказал «Известиям» лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский. Как только этот процесс будет завершен, специалисты готовы передать действующий образец для испытаний. Скорее всего, это случится в июне.

ученый
Фото: пресс-служба Южного федерального университета

— Беспроводные наушники связаны с телефоном с помощью Bluetooth-сигнала. Он распространяется вокруг и создает своеобразный эфир. Микроконтроллер устройства улавливает эти сигналы, обнаруживает в зоне своего действия его источник и принимает решение о перегрузке частоты 2,4 ГГц, на которой работают Bluetooth и Wi-Fi. В результате звук в наушниках исчезает, и человек может услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд, — сказал Вадим Кошенский.

Как только пользователь покинет зону действия системы, работа наушников восстановится автоматически. Радиус действия может устанавливаться на каждом переходе индивидуально.

Звуковой дефект: россияне массово сталкиваются со сбоями в работе наушников
Почему возникли проблемы с функционированием беспроводных устройств и как это можно исправить

По словам разработчиков, пока их устройство работает неизбирательно и подавляет сразу все сигналы Bluetooth и Wi-Fi, которые могут использоваться самым разным оборудованием. Но в будущем они рассчитывают усовершенствовать систему. Возможно, в разработку будет добавлена функция отключения сотовой связи, так как из-за нее ранее также возникали опасные инциденты.

Система воздействует только на беспроводные каналы связи и не оказывает влияния на кардиостимуляторы, слуховые аппараты и тому подобные устройства жизненной необходимости. Мы отрабатываем метод избирательного подавления беспроводной связи, основанный на анализе Bluetooth и Wi-Fi сигналов в зоне действия установки, а также разрабатываем уникальные алгоритмы обнаружения приближения пешеходов к железнодорожным переходам, — сказал Вадим Кошенский.

123

Фото: пресс-служба «Южного федерального университета »

Насколько законно

В России нет правовой базы, которая бы позволяла подавлять какой-либо вид связи. Bluetooth работает на открытых частотах, и чтобы его отключить, придется остановить действие любого оборудования в этой зоне, включая и медицинские устройства, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На переходах действительно гибнут люди, но чтобы сохранить их жизнь, нужно использовать световые сигналы о приближении поезда или видеокамеру, которая бы выявляла потенциальную опасность. Это намного дешевле и проще. Попытки ломать системы связи никогда не работали. В России такое оборудование не лицензируется, и его нельзя сертифицировать, — сказал Эльдар Муртазин.

РЖД изменит цену сервисных услуг с 1 января 2024 года: все подробности
Стоимость проезда на поездах дальнего следования вновь будет увеличена

С тем, что обеспечивать безопасность пешеходов в наушниках нужно другими способами, согласен и член Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова Владимир Григорьев.

— Любое подобное средство, не важно, с какой мощностью, должно иметь соответствующее разрешение. Безопасность подростков нужно обеспечивать не через подавление связи, а через ПО телефона, которое бы само отключало наушники, когда надо, — считает Владимир Григорьев.

дети поезд
Фото: РИА Новости

Студенты ЮФУ уже провели испытания компонентов своей системы в лабораторных условиях. Они измерили параметры работы и радиус действия устройства, которое воздействует на сигналы, видеокамер для оценки поведения людей на переходах и их реакции на действие и управляющего контролера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир