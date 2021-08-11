Чао, кабель: Bluetooth-наушники впервые стали лидерами на рынке России

По итогам первого полугодия 2021-го продажи моделей наушников с беспроводным соединением впервые превысили реализацию этих гаджетов с кабелем, сообщили «Известиям» представители ритейлеров. Всего в январе–июне россияне купили более 5,2 млн Bluetooth-устройств на сумму 22 млрд рублей, утверждают в «М.Видео-Эльдорадо». По отношению к аналогичному периоду 2020 года продажи выросли на 44% в штуках и на 42% в деньгах. Эксперты считают, что основные драйверы увеличения спроса на беспроводные наушники — постоянно расширяющийся ассортимент, а также массовый переход на удаленную работу.

Битва за рынок

С января по июнь 2021 года общие продажи всех наушников в России составили 25,3 млрд рублей и 10 млн штук, что на 32% и 5% соответственно больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в компании «М.Видео-Эльдорадо».

Главным двигателем рынка выступили беспроводные модели. Россияне приобрели более 5,2 млн таких наушников на сумму 22 млрд рублей. Продажи увеличились на 44% в штуках и на 42% в деньгах по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В итоге Bluetooth-гаджеты заняли 52% рынка в штучном выражении и впервые обошли проводные модели по этому показателю, утверждают в «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинк» доля продаж беспроводных наушников по итогу первой половины 2021 года составила 56% в штуках, рассказали в компании.

— Самые популярные бренды беспроводных наушников в нашей сети в настоящий момент — это Xiaomi, Honor, Apple, HTC, JBL, — сказал руководитель группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров.

В «Связном» оценили ситуацию немного иначе. По данным этого ритейлера, доля беспроводных наушников на российском рынке в первом полугодии 2021 года достигла 47% в количественном выражении и 79% в денежном.

— За данный период было реализовано 4,8 млн устройств на сумму 20,6 млрд рублей. Прирост относительно первого полугодия 2020 года составил 30% и 33%, соответственно, — сказал вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

Тезис о росте доли продаж беспроводных наушников до половины рынка этих гаджетов справедлив только для официального рынка, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, если взять серые продажи и иностранные маркетплейсы, то лидерство останется за традиционными моделями.

— В то же время сложно отрицать, что беспроводные наушники быстро наращивают долю. В том числе и в регионах, где традиционно доминируют дешевые проводные устройства. Причина простая: появляется всё больше недорогих вариантов с Bluetooth. Сегодня в этой категории можно что-нибудь купить даже за 1 тыс. рублей, — сказал эксперт.

В самое ухо

Директор направления «Цифровая техника» группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский считает, что Bluetooth-наушники окончательно пришли на смену проводным. По его мнению, главным драйвером этого перехода стали модели True Wireless Stereo (TWS) — наушники, динамики которых не соединены между собой проводами или оголовьем. По данным ритейлера, они на сегодня наиболее востребованы: на долю TWS-моделей в первом полугодии пришлось 40% продаж в штучном эквиваленте. Спрос в этом сегменте относительно аналогичного периода 2020 года вырос на 90%, добавили в компании. Средняя цена, наоборот, снизилась: с 6 тыс. рублей до 5 тыс.

TWS-наушники также заняли три из пяти строчек топа самых продаваемых в 2021 году моделей: Xiaomi Earbuds Basic 2 (первое место), Apple AirPods 2 (третье) и Apple AirPods Pro (четвертое). На втором месте расположилась бюджетная проводная модель JBL C100SI, а на пятом — беспроводные JBL T110BT.

В «Ситилинк» тоже отмечают сильное влияние TWS-моделей на рынок. По данным сети, с января по июнь 2021 года на такие модели пришлась треть всех продаж наушников.

Эльдар Муртазин добавил, что рынок беспроводных наушников в основном растет за счет насыщения ассортимента моделями из ценового диапазона до 6 тыс. рублей. Также на статистику влияют и акционные предложения ритейлеров и вендоров, когда Bluetooth-наушники дарят клиентам за предзаказы и покупки более дорогих устройств вроде смартфонов и ноутбуков.

— Подаренные гаджеты на бумаге считаются как проданные за полную стоимость. На официальном рынке сегодня около 20% беспроводных наушников раздают бесплатно, — сказал эксперт.

В «Связном» считают, что рост продаж беспроводных наушников связан с массовым переходом людей на удаленную работу. Интерес к этим устройствам сохранится и дальше, добавили в компании. С этим согласны в «Ситилинк». Там полагают, что интерес клиентов к Bluetooth-наушникам удерживают и будут удерживать постоянно растущий срок службы от одного заряда аккумулятора, качество звучания и расширение возможностей за счет различных опций вроде системы шумоподавления.