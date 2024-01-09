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Женщина погибла под поездом в Мурманске

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В Мурманске поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм она погибла на месте.

Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на Управление на транспорте МВД по СЗФО, женщина переходила пути напротив Мурманского морского рыбопромышленного колледжа. Этот участок не оборудован переходом.

Машинист поезда, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 5 января, сообщалось, что по меньшей мере 28 человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух пассажирских поездов в провинции Западная Ява в Индонезии.

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