Число пострадавших при столкновении поездов в Индонезии выросло до 28

По меньшей мере 28 человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух пассажирских поездов в провинции Западная Ява в Индонезии, информация о жертвах дополняется. Об этом в пятницу, 5 января, сообщил индонезийский портал Tribun.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате инцидента с железнодорожными составами, произошедшего в пятницу. Тогда местные СМИ писали, что погибли машинист, его помощник и один из работников поезда.

«24 раненых находятся в региональной больнице Чикаленка, двое — в общественном центре здоровья Чикаленка, двое — в местной больнице, один человек погиб», — цитирует портал исполняющего обязанности губернатора провинции Бея Махмудина.

По его словам, во время аварии погибла сотрудница, работавшая на одном из поездов. Махмудин добавил, что составы в общем насчитывали до 478 пассажиров — в поезде Туранга было 287 человек, а в пригородном Бандунг Рая— 191.

На месте столкновения работают полицейские. Спецтехника занимается расчисткой путей. Причины аварии выясняет Национальный комитет по безопасности на транспорте (КНКТ).