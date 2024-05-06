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В МИД Белоруссии выразили надежду на возобновление переговоров РФ и Украины

МИД Белоруссии: Минск надеется, что переговоры по Украине возобновятся
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Белоруссия открыта для проведения на ее территории переговоров по украинскому конфликту, всё зависит от политической воли Киева. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил глава белорусского МИДа Сергей Алейник.

«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине», — цитирует министра «РИА Новости».

Алейник также подчеркнул, что народ Украины сегодня всё больше тяготеет к восстановлению мира и прекращению трудностей, с которыми он сегодня сталкивается. Его судьба находится в руках киевских политиков, заключил глава дипведомства.

«Запад всё еще не готов к переговорам с Россией»
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Днем ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что возможности проведения переговоров по украинскому конфликту сейчас нет, так как никто из политиков на Украине или Западе не готов к серьезному разговору, а лишь «играют» в пародию на диалог. По его словам, западные государства пытаются затянуть максимальное количество развивающихся стран в «посиделки» в Швейцарии — конференцию по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке.

О том, что конференция будет организована без стремления к реальному результату, заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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