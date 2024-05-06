В МИД Белоруссии выразили надежду на возобновление переговоров РФ и Украины
Белоруссия открыта для проведения на ее территории переговоров по украинскому конфликту, всё зависит от политической воли Киева. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил глава белорусского МИДа Сергей Алейник.
«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине», — цитирует министра «РИА Новости».
Алейник также подчеркнул, что народ Украины сегодня всё больше тяготеет к восстановлению мира и прекращению трудностей, с которыми он сегодня сталкивается. Его судьба находится в руках киевских политиков, заключил глава дипведомства.
Днем ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что возможности проведения переговоров по украинскому конфликту сейчас нет, так как никто из политиков на Украине или Западе не готов к серьезному разговору, а лишь «играют» в пародию на диалог. По его словам, западные государства пытаются затянуть максимальное количество развивающихся стран в «посиделки» в Швейцарии — конференцию по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке.
О том, что конференция будет организована без стремления к реальному результату, заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.