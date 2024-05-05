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Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине

Лавров о возможности переговоров между РФ и Западом: пока разговаривать не с кем
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Возможности проведения переговоров по украинскому конфликту сейчас нет, так как никто из политиков на Украине или Западе не готов к серьезному разговору, а лишь «играют» в пародию на диалог. Об этом 5 мая сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они «играют» в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. Копенгагенский формат абсолютно тупиковый», — сказал он в интервью боснийскому телеканалу АТВ. Текст опубликован на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, Запад пытается «правдами и неправдами» затянуть максимальное количество развивающихся стран в «посиделки» в Швейцарии.

Министр также указал на то, что западные государства осознают плачевное положение украинской армии на фронте и вынуждены думать о том, как не проиграть России. По его словам, представители разных стран говорят уже не о том, что нужно нанести поражение РФ, а о том, чтобы они сами его не потерпели.

«Сейчас из уст западных деятелей слышим признания о том, что Украине всё тяжелее и тяжелее. Это достаточно красноречивая характеристика того, что их линия на нанесение России «стратегического поражения» (как они говорят) обречена на провал. Наиболее дальновидные и просто умные, серьезные политики на Западе это понимают», — сказал Лавров.

«Запад всё еще не готов к переговорам с Россией»
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Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В Берне заявили, что «на данном этапе» Россию не пригласили к участию во встрече, однако мирный процесс без ее участия «немыслим».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта конференция будет организована без стремления к реальному результату. Посольство России в Берне назвало грядущий саммит продавливанием «формулы мира» Зеленского. РФ также призвала партнеров воздержаться от участия во встрече.

При этом 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность «коммуникаций с Россией» после июньской конференции. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Кулеба начал допускать диалог с РФ из-за плачевной ситуации на фронте для украинской армии.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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