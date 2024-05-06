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7 мая — День радио в России: история и традиции праздника

В России 7 мая отмечают День радио
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В России 7 мая отмечают День радио — профессиональный праздник всех работников связи. Именно в этот день 129 лет назад российский физик Александр Попов представил коллегам аппарат, ставший родоначальником современных радиоприемников. Об истории создания радио и как проходят празднования в разных городах страны — читайте в материале «Известий».

День радио в 2024 году — история праздника

Первая в мире беспроводная радиосистема была продемонстрирована 7 мая 1895 года на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Созданный Поповым приемник получил название «грозоотметчик». Он мог принимать и записывать электромагнитные колебания на расстоянии до 60 м.

Затем ученый усовершенствовал аппарат и уже через год совершил беспроводную передачу сигнала на расстояние 250 м. Радиограмма состояла всего из двух слов: «Генрих Герц». Таким образом Попов отдал дань уважения своему коллеге — немецкому физику Герцу, научно доказавшему существование электромагнитных волн.

В СССР разработка Попова легла в основу аппаратуры радиосвязи первого поколения и была признана памятником науки и техники. А в 1945 году, когда в стране широко праздновалось 50-летие радио, власти приняли решение считать 7 мая Днем радио. Праздник стали проводить каждый год. Сегодня его отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Армении и других государствах постсоветского пространства.

Помимо этого, в мире есть еще несколько дат, связанных с радио, — Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day), который празднуют 18 апреля, и Всемирный день радио (World Radio Day), его отмечают по инициативе ЮНЕСКО 13 февраля.

День радио в 2024 году — как отмечают

В настоящее время радиоволны используются во многих сферах жизни: телевидении, сотовой связи, медицине, навигации. Поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников радио и телевещания, связистов, преподавателей и выпускников профильных вузов, производителей радиотехники, а также всех радиолюбителей.

День радио: изобретение инженера Попова
Почему мы продолжаем отмечать давний эксперимент

В этот день на радиостанциях устраивают праздничные мероприятия. Сотрудники принимают поздравления от руководства и коллег, лучших из них отмечают грамотами и премиями. В научных кругах к Дню радио приурочены конференции и выставки радиотехники.

С больших размахом торжество празднуют и студенты. Так, в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в честь Дня радио устраивается конкурс радиотехнических изобретений. А в Санкт-Петербургском электротехническом университете (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») в рамках празднования проводят памятную акцию у бюста Попова на территории вуза.

Кроме того, 7 мая в университетах устраивают дни открытых дверей, где будущие абитуриенты могут познакомиться с основными направлениями обучения по специальности. Торжество также широко освещается в средствах массовой информации (СМИ).

День радио в 2024 году — интересные факты

В век цифровых технологий радио по-прежнему остается самым популярным средством связи. Согласно опросу ВЦИОМа, радио в стране слушает каждый второй россиянин. Наибольшей популярностью пользуются музыкальные программы, прогноз погоды и различные ток-шоу.

Однако благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова можно не только узнавать новости и познавать мир. Это еще и экстренный способ связи при чрезвычайных ситуациях, военных и поисково-спасательных операциях. Радиосвязь также используется в туризме, судоходстве и на железной дороге.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают День российской печати.

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