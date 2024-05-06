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Папа римский назвал условие своего участия в конференции по Украине

ВСС: папа римский посетит конференцию по Украине только при приглашении России
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Фото: Global Look Press/VATICAN MEDIA
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Папа римский Франциск приедет на конференцию по Украине в Швейцарии, только если туда пригласят Россию. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, сославшись на личное общение с понтификом.

«Папа сказал, что поедет на конференцию, только если на нее будет приглашена и Россия», — цитирует слова Севастьянова «РИА Новости».

5 мая Швейцария пригласила Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР) на конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд также отметила, что пригласила на предстоящую встречу и папу римского Франциска.

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Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В Берне заявили, что «на данном этапе» Россию не пригласили к участию во встрече, однако мирный процесс без ее участия «немыслим».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта конференция будет организована без стремления к реальному результату. Посольство России в Берне назвало грядущий саммит продавливанием «формулы мира» Зеленского. РФ также призвала партнеров воздержаться от участия во встрече.

При этом 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность «коммуникаций с Россией» после июньской конференции. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Кулеба начал допускать диалог с РФ из-за плачевной ситуации на фронте для украинской армии.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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