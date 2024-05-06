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В России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. В I квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей — это на 42% больше, чем за первые три месяца 2023-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

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При этом только на строительство частных домов (без покупки готовой недвижимости) за январь–март этого года граждане взяли ссуд на 149 млрд рублей, рассказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Сумма в три раза превысила показатель за I квартал 2023-го.

О кратном росте спроса сообщили и в крупнейших банках. Такой интерес связан с разницей в средней стоимости квадратного метра, считают в Сбере. Там пояснили: на начало года на первичном рынке она составляла 150 тыс. рублей, на вторичном — 100 тыс., а для ИЖС — 50 тыс. Получить заем на ИЖС можно по всем программам господдержки, отметили в пресс-службе ЦБ.

Спрос на частные дома дополнительно повысился после декабря 2023-го, когда власти сократили лимит господдержки по ипотечной программе на новостройки до 6 млн рублей, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Во многих крупных городах на эту сумму невозможно купить квартиру, однако на ИЖС в области ее может хватить, объяснил эксперт. В ближайшие месяцы спрос на ИЖС продолжит расти, прогнозирует Михаил Гольдберг из «Дом.РФ».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилой фон: в России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов

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