В 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. В I квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей — это на 42% больше, чем за первые три месяца 2023-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

При этом только на строительство частных домов (без покупки готовой недвижимости) за январь–март этого года граждане взяли ссуд на 149 млрд рублей, рассказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Сумма в три раза превысила показатель за I квартал 2023-го.



О кратном росте спроса сообщили и в крупнейших банках. Такой интерес связан с разницей в средней стоимости квадратного метра, считают в Сбере. Там пояснили: на начало года на первичном рынке она составляла 150 тыс. рублей, на вторичном — 100 тыс., а для ИЖС — 50 тыс. Получить заем на ИЖС можно по всем программам господдержки, отметили в пресс-службе ЦБ.



Спрос на частные дома дополнительно повысился после декабря 2023-го, когда власти сократили лимит господдержки по ипотечной программе на новостройки до 6 млн рублей, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Во многих крупных городах на эту сумму невозможно купить квартиру, однако на ИЖС в области ее может хватить, объяснил эксперт. В ближайшие месяцы спрос на ИЖС продолжит расти, прогнозирует Михаил Гольдберг из «Дом.РФ».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилой фон: в России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов