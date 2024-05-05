Водителя «КамАЗа» придавило насмерть собственным грузовиком в Петербурге

На заводе в Санкт-Петербурге водителя «КамАЗа» придавило насмерть собственным грузовиком, так как мужчина не поставил транспорт на стояночный тормоз. Об этом 5 мая сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне, 4 мая. На заводе водитель «КамАЗа» решил разгрузить щебень, однако, когда он вышел из грузового автомобиля, забыл поставить его на стояночный тормоз. В результате транспорт наехал на него и задавил насмерть.

Тело мужчины направили в морг. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 4 мая, в московском районе Текстильщики «КамАЗ» упал на припаркованные во дворе автомобили. Он производил разгрузку, после чего произошел завал на правую сторону, в результате чего грузовик опрокинулся.