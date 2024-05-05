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Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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На солнце зарегистрированы две мощные вспышки с разницей в шесть часов, которым был присвоен высший балл X. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).

«Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около 6 часов», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Спутниковые группировки находятся вне риска, значительные дозы лучистой радиации были поглощены верхней атмосферой Земли.

Также в лаборатории сообщили о поступающих сообщениях о перебоях в работе коротковолновой радиосвязи.

Помимо этого ученые исключили связь прогнозируемых на понедельник и вторник магнитных бурь с данными вспышками. При этом они заявили, что последствия произошедшего на Солнце 5 мая смогут проявиться не раньше среды, но пока непонятно, в какой форме.

В этот же день в лаборатории сообщили, что суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов.

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2 мая произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Отмечалось, что на широтах выше 65 градусов вероятность полярного сияния — 90%. Кроме того, его могли увидеть даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее, 10 апреля, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что предпосылок к тому, что в ближайшие годы частота и мощность магнитных бурь изменятся, в настоящее время нет. Он отметил, что 2023, 2024, 2025 годы — это эпоха солнечного максимума, и это бывает раз в 11 лет примерно, однако этот цикл идет с низкой активностью.

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