Казанскую икону передали в храм Христа Спасителя для начала крестного хода

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал чудотворную Казанскую икону Пресвятой Богородицы в храм Христа Спасителя для начала крестного хода. Об этом он заявил 5 мая.

«Я бы хотел передать этот святой образ в храм Христа Спасителя», — заявил патриарх после праздничной пасхальной вечерни в храме Христа Спасителя.

Казанскую икону пронесут в российских регионах во время крестного хода, перед образом будут служить молебны, сообщил патриарх.

После крестного хода икона вернется в Казанский собор на Красной площади.

4 ноября прошлого года патриарх Кирилл сообщил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Патриарх добавил, что, согласно заключению экспертизы, икона является точнейшей копией той, что была создана в эпоху чудотворного образа. По его словам, очевидно, что не могли быть в то время созданы две одинаковые реликвии.

Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых в России образов Богородицы. В церковном календаре праздник отмечается два раза в год — 21 июля (весенняя Казанская) и 4 ноября (осенняя Казанская). Летом празднуется чудесное обретение образа в Казани, а осенью — победа русских войск над иноземными захватчиками, одержанная, как считается, не без помощи иконы.

5 мая патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой. В ходе своего поздравления он отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом, а также убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь.

В ночь на 5 мая в храме Христа Спасителя в Москве прошла самая масштабная пасхальная служба в России под руководством патриарха Кирилла.

4 мая Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Кувуклии — гробнице в скале, которая почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Традиционно церемония проходит в канун праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В ожидании события у храма собрались тысячи людей.