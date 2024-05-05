В России появится День математика. Об этом 5 мая говорится в сообщении на сайте российского правительства.

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», — отметили там.

С инициативой об установлении праздничной даты обратился ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий. Уточняется, что подобное предложение впервые прозвучало в ноябре 2023 года в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики. Оно было единогласно поддержано.

Закрепить праздник в календаре распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В марте методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Кудрявцев в беседе с «Известиями» рассказал, как привить ребенку любовь к математике. По словам специалиста, «зажечь искру интереса» в детях поможет решение повседневных задач с использованием математики. Например, можно посчитать свои доходы и понять, сколько рулонов обоев купить.