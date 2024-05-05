Папа римский поздравил с Пасхой православных христиан

Папа римский Франциск обратился со словами поздравления к православным христианам и верующим восточных церквей по случаю наступления Пасхи. Свои пожелания он произнес 5 мая в конце традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

«С самыми теплыми чувствами направляю поздравления братьям и сестрам из православных церквей и некоторых восточных церквей, которые сегодня по юлианскому календарю отмечают Святую Пасху. Воскресший Господь да наполнит радостью и миром все общины и да утешит тех, кто проходит через испытания», — заявил понтифик. Трансляция велась на портале Romereports.

Кроме того, папа римский вновь призвал молиться за Украину и за мир в Израиле и Палестине для того, чтобы между странами «укрепился диалог и принес добрые плоды».

В ночь на 5 мая святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой. Патриарх отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом. По словам патриарха, Русская православная церковь (РПЦ) сегодня продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. Он поблагодарил епархии, монастыри, приходы, а также православных волонтеров, которые продолжают вносить свой вклад в общенародное дело.

Вечером 4 мая в православных церквях проходила пасхальная служба. Богослужение продлилось до трех часов ночи. «Известия» вели онлайн-трансляцию из храма Христа Спасителя. В Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) провели пасхальное богослужение 5 мая, праздничную службу посетили десятки жителей города.