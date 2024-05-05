Пасхальное богослужение прошло в Мариуполе

В Мариуполе провели пасхальное богослужение, праздничную службу посетили десятки жителей города. Как отметила 5 мая с разговоре с «Известиями» одна из жительниц города, Пасха для верующих является самым важным праздником.

«Не только как для жительницы Мариуполя, но и для любого верующего человека Пасха — это самый важный праздник, поэтому мы стараемся своей семьей посещать церковь, особенно в такие крупные праздники», — отметила Яна Воропанова.

Жительница города добавила, что ее семья является воцерковленной и много лет назад они начинали помогать настоятелю отцу Гавриилу строить Свято-Троицкий храм в Мариуполе. В праздник Пасхи они пришли не только на службу, но и навестить священнослужителя.

В ночь на 5 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой. Патриарх отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом. По словам патриарха, Русская православная церковь (РПЦ) сегодня продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты отечества, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. Он поблагодарил епархии, монастыри, приходы, а также православных волонтеров, которые продолжают вносить свой вклад в общенародное дело.

Вечером 4 мая в православных церквях проходила пасхальная служба. Богослужение продлилось до трех часов ночи. «Известия» вели онлайн-трансляцию из храма Христа Спасителя.