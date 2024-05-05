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Мантуров анонсировал рестайлинг Aurus в 2026 и 2030 годах

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Фото: t.me/zarubinreporter
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Рестайлинг автомобиля Aurus намечен на 2026 и 2030 годы. Соответствующий комментарий министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 5 мая опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Министр отметил, что следующий этап будет в 2026 году, когда появится более углубленная измененная конструкция в целом самой платформы. Далее модернизация планируется на 2030 год.

Глава Минпромторга подчеркнул, что изменения не привязаны к каким-то конкретным событиям или датам. По его словам, всё идет согласно сформированному изначально плану.

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Машины выпускают в Елабуге с середины 2021 года, на площадке производят седаны Senat и кроссоверы Komendant.

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6 апреля Мантуров сообщил, что рестайлинговую модель люксового автомобиля Aurus Senat презентуют на инаугурации президента России Владимира Путина. В феврале министр рассказал, что производство автомобилей новой линейки Aurus бизнес-класса совместно с зарубежным партнером запустят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Первые экземпляры планируется выпустить в конце 2024 года.

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