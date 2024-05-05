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Кириенко посетил школу в Свердловске ЛНР и пообщался с местными жителями

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Фото: РЕН ТВ
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил школу № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Свердловске Луганской Народной Республике (ЛНР). В ходе визита он осмотрел состояние зданий, пообщался с местными жителями и представителями власти в регионе.

Школа была построена в 1985 году, с тех пор масштабного ремонта в здании не было. В прошлом году в пищеблок школы закуплено новейшее технологическое и холодильное оборудование: холодильный жарочный шкафы, электроплита, овощерезка, мясорубка, тестомесильная машинка, производственные столы, мармит, электровытяжка и посудомоечная машина. Однако капитальный ремонт в помещении не проводился.

В январе 2024 года силами региона-шефа был отремонтирован зал, где ученики занимаются физической культурой. В школу было поставлено спортивное оборудование: мячи, маты, палки, обручи, канаты для лазания, теннисные столы, волейбольные сетки, баскетбольные щиты-кольца-сетки, навесные перекладины, гантели, скакалки, эстафетные палочки. А вот уличная спортивная площадка требует улучшения, отметил Кириенко.

«Пищеблок нужно делать нормальный, это точно. И спортивное ядро. Это вторая по величине школа в городе. Уличная территория большая, хорошая, надо делать современную спортивную площадку. Я поговорю об этом с губернатором шефа-региона Красноярского края», — сказал он.

Также Кириенко пообщался с учениками 1 и 10 классов. ОН выяснил, как они собираются провести каникулы. Оказывается, что большинство собирается отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. В прошлом году лучшие ученики школы посетили Артек.

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8 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти региона рассчитывают к 2028 году построить 820 тыс. кв. м жилья. По его словам, тогда уже девять инвесторов претендовали на 16 земельных участков, которые выделены властями под жилищное строительство.

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