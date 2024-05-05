В Белом доме признали невозможность военной помощи США Украине остановить Россию

Украина будет стремиться предпринять новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере $61 млрд, но продвижение российской армии неизбежно, приводит 4 мая Financial Times (FT) слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.

Салливан заявил, что он по-прежнему ожидает «продвижения России в скором времени», несмотря на новый пакет финансирования Украины со стороны США, потому что «невозможно мгновенно щелкнуть выключателем», намекнул он на долгоиграющие позиции ВС РФ на фронте.

С новой помощью от Вашингтона у Киева будет возможность «держать оборону» и пытаться обеспечить противостояние натиску ВС РФ в течение 2024 года, сказал он.

FT отмечает, что комментарии Салливана о возможном контрнаступлении со стороны Украины представляют собой наиболее четкое выражение Белым домом того, как там представляют развитие украинского конфликта в случае переизбрания президента Джо Байдена в ноябре. Потому что любые попытки Украины контрнаступать в 2025 году будут зависеть от увеличения финансирования США за счет одобрения конгрессом и Белым домом.

3 мая The New York Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что союзники Украины при новых поставках оружия могут столкнуться с логистическими препятствиями, а время играет против Киева. Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Россия может прорвать некоторые украинские линии фронта в некоторых частях востока страны.

В тот же день немецкое издание Internationale Politik сообщило, что Вооруженные силы России одерживают победы над украинской армией в зоне проведения специальной военной операции благодаря долгосрочной стратегии. Авторы обратили внимание на то, что у западных государств нет стратегии, они пассивно реагируют на события, которые происходят в зоне боевых действий.

До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные США на военную помощь Киеву, не изменят положение Украины на поле боя. По его словам, подобный сценарий можно было наблюдать в 2023 году, когда Вашингтон выделил Киеву $23 млрд, которые оказались выброшенными на ветер деньгами из-за абсолютно провального контрнаступления.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 112 против. 24 апреля Джо Байден подписал утвержденный ранее конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.