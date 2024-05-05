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В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов

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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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С сентября группа японских ученых Медицинского исследовательского института Китано планирует приступить к испытаниям препарата для лечения аплазии зубов. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает издание The Mainichi.

Практическое использование препарата планируется запустить через шесть лет.

Зубная аплазия — заболевание, при котором на этапе развития челюстной кости в юном возрасте наблюдается отсутствие зубов, что делает сложным использование зубных протезов и имплантатов. Разработанный препарат воздействует на зачатки зубов. В результате сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы.

«Считается, что врожденная недостаточность зубов затрагивает около 1% населения. Отсутствие шести и более зубов (состояние, известное как олигодентия) является наследственным и затрагивает около 0,1% населения», — сказано в статье.

Согласно материалам института, для исследований отберут мужчин без видимых проблем со здоровьем в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует один или более моляров. Препарат будет введен им внутривенно. Исследования продлятся до августа 2025 года.

«Лекарство для восстановления роста зубов дезактивирует белок USAG-1, который подавляет рост зубов. Команда считает, что в будущем зубы можно будет выращивать не только у людей с врожденными заболеваниями, но и у тех, кто потерял зубы из-за кариеса или травм», — говорится в публикации.

Специалисты уже провели исследование на животных в 2018 году. Им удалось подобным образом вырастить зубы у мышей и хорьков.

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Ранее, 28 февраля, врач-стоматолог Виктория Шелудкова рассказала, что зубы можно чистить один раз в день — перед сном. Однако позволить это себе могут только те люди, которые правильно питаются и после завтрака обязательно прополаскивают рот водой или жуют жвачку с ксилитом не больше пары минут. Кроме того, ежедневная вечерняя чистка зубов перед сном должна длится не менее 2,5 минуты с использованием профессиональной щетки и пасты.

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