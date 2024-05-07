Заморозка газа: почему цены на голубое топливо упали ниже нуля

Цены на природный газ в США находятся на рекордно низком уровне. При этом на отдельных торговых хабах продавцы платят покупателям за то, чтобы они забирали их газ. На самом деле в этой ситуации нет ничего мистического. О том, почему газ в Америке стоит ниже нуля, как долго продлится такое экстраординарное состояние рынка и что это означает для цен на газ в Европе и Азии, где работают российские экспортеры, — в материале «Известий».

К 29-летним минимумам

В конце апреля американские цены на газ на юге США вплотную приблизились к 29-летним минимумам. На крупнейшем хабе Генри в Луизиане они опустились до $1,8 за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ), или примерно до $64 за тысячу кубометров. Для сравнения: еще в октябре на том же хабе газ стоил около $3,8/МБТЕ. Но еще более интересная динамика нарисовалась на другом хабе — Ваха, расположенном за западе крупнейшего газодобывающего штата страны Техаса, где цены держались на отрицательном уровне с марта. В конце апреля цены достигали минус $3 за МБТЕ на фоне новостей о закрытии одного из газопроводов, работающих в регионе.

Всё это выглядит как фантастика, но ситуация легко объяснима с точки зрения законов экономики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Разумеется, довольно непросто представить себе обстоятельства, когда магазин будет доплачивать за покупку десятка яиц (хотя даже в розничной торговле возможны различные варианты). Но газ, продающийся на оптовом рынке, — иной продукт. Купить его можно только в случае, если есть труба, которая может доставить голубое топливо прямо домой или на производство. По понятным причинам число владельцев газопроводов в конкретном месте ограничено.

В норме при падении цен ниже нулевой отметки или даже уровня рентабельности производитель может прекратить отгрузку. Но с углеводородами сделать это не так-то просто: остановка и последующее возобновление работы месторождения могут влететь в копеечку. Для небольших производителей легче иной раз поторговать себе в убыток, чем включать и выключать качалки.

Сопутствующий товар

Всё же в случае с нефтью эта ситуация является нечастой. Наиболее известный пример произошел в том же Техасе в 2020 году, в самом начале пандемии и сопутствующей ей паники на мировых сырьевых рынках. Газ — другое дело.

В нашем случае речь идет о топливе, добывающемся на сланцевом месторождении Пермиан, откуда оно поступает на хаб Ваха. На Пермиане газ — это сопутствующий добыче нефти продукт, а цены на нефть в данный момент являются более чем устраивающими американских производителей (свыше $80 за баррель). Из-за такой «мелочи», как необходимость платить за загрузку газа в газопровод, останавливать прибыльную скважину никто не будет.

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Есть еще вариант с сжиганием попутного газа, но пустая растрата ресурсов не приветствуется, а кроме того, есть риски попасть под штрафы от экологических надзорных органов. Впрочем, факелы на месторождениях всё равно горят — иногда от этого никуда не деться, а освобождение от запретов сжигать топливо можно выбить по целому ряду обстоятельств.

В выигрыше в этом случае остаются газовые трейдеры, которые зарезервировали себе место в газопроводах на долгосрочной основе, — они могут получать деньги за газ дважды, при покупке и продаже. Тем не менее для производителей это не самые радостные события. Хотя отрицательные цены на ресурс — это особенность конкретного региона и хаба, в целом газ в Америке сейчас невероятно дешев по историческим меркам. Насколько долго эта ситуация может длиться?

Это не навсегда

Цены сейчас на рекордно низком уровне на фоне аномально высокой загрузки хранилищ, а также небольшого сокращения экспорта СПГ в результате проведения технического обслуживания на двух технологических линиях крупного завода Freeport, объясняет руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин.

— В то же время с высокой вероятностью котировки хаба Генри восстановятся до уровня около $2 за МБТЕ на горизонте месяца и продолжат расти в результате возобновления работы Freeport. Кроме того, важно отметить, что американская газодобывающая отрасль отличается весомой гибкостью, в связи с чем росту цен также будет способствовать сокращение добычи, — комментирует эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По его словам, до конца года же котировки на американском рынке могут вырасти уже до уровня $3,5/МБТЕ, в том числе в результате крупного ввода новых мощностей на заводе по сжижению газа в Корпус-Кристи.

Как рассказал аналитик «Финам» Сергей Кауфман, цены на ключевом для США Генри держатся около отметки $2 за МБТЕ, что, конечно, является крайне низким по историческим меркам значением, но об уходе в отрицательную область речи не идет.

— Из-за низких цен с начала года в США уже наблюдается снижение добычи газа, что может, в свою очередь, поддержать рост котировок. Ожидаем, что во второй половине года цены могут вырасти до $2,5–2,8 за МБТЕ, — отметил собеседник.

Без России не обойтись

США между тем давно стали нетто-экспортером природного газа. Поэтому за ценами на ресурс следят и в остальном мире. В том числе в России, где в прошлом году экспорт газа значительно сократился (на 30% по трубе и на 1,5% через СПГ) из-за отказа европейцев покупать значительную часть топлива из РФ и других санкций. Хотя России удалось успешно переориентировать поставки нефти на альтернативные рынки, с газом это сделать намного сложнее. Высокие мировые цены могли бы амортизировать ущерб от снижения поставок, но насколько это реально с учетом ситуации в Америке?

По словам Ивана Тимонина, американский рынок газа в значительной степени изолирован от европейского и азиатского и не оказывает на них непосредственного влияния.

— Низкие цены на внутреннем рынке США повышают конкурентоспособность производимого в стране СПГ, однако американские активы уже сегодня работают с высоким уровнем загрузки, в связи с чем существенного наращивания экспорта до ввода новых производственных мощностей не произойдет, — считает эксперт.

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Что касается баланса мирового рынка в целом, избытка предложения в текущем году не ожидается: рост производства компенсируется пропорциональным увеличением спроса.

В свою очередь, Сергей Кауфман отметил, что у Штатов нет возможности увеличивать или уменьшать объем экспорта в зависимости от рыночной конъюнктуры из-за ограниченных мощностей по сжижению.

— Стоимость только части экспортируемого СПГ привязана к внутренним ценам, и обычно это цены хаба Генри, которые хотя и находятся на низких уровнях, но в отрицательную область не уходят. Из-за этих факторов влияние профицита газа в США на мировой рынок является достаточно ограниченным.

В то же время, отмечает аналитик, профицит газа на европейском рынке действительно может случиться, хотя преимущественно по другим причинам.

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— На фоне мер по экономии, увеличения доли ВИЭ, нейтральной погоды зимой и повышенного импорта СПГ ПХГ в ЕС сейчас заполнены на 63%, что близко к рекордному уровню для текущего времени года. Кроме того, в конце 2024-го ожидается начало периода роста предложения на рынке СПГ (в первую очередь со стороны США). Из-за этих факторов хранилища могут оказаться заполненными на 100% еще до отопительного сезона. На этом фоне в базовом сценарии мы ожидаем снижения европейских цен на газ до $ 200–250 за тысячу кубометров в ближайшие кварталы, — говорит Кауфман.

За последние годы мировой рынок газа, ранее сильно фрагментированный, стал более связанным за счет расширения сегмента СПГ, констатировал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.