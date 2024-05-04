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Сюжет:

Красивые поздравления с Пасхой: своими словами и короткие стихи

«Известия» составили подборку поздравлений с Пасхой-2025
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пасха — один из самых значимых и радостных праздников в христианской традиции. В этот день отмечается воскресение Иисуса Христа после его распятия и смерти на кресте. Пасха символизирует победу жизни над смертью и является наиболее светлым и долгожданным событием в церковном году. Поэтому для верующих это всеобщий праздник, с которым поздравляют близких, друзей, коллег и знакомых. «Известия» составили подборку душевных и красивых поздравлений со Светлым воскресеньем.

Поздравления с Пасхой в 2025 году: короткие в прозе для SMS

В поздравлении с Пасхой обычно используют слова «Христос воскрес!», а в ответ — «Воистину воскрес!». Это традиционное поздравление, отражающее веру в воскресение Мессии. Так, близким людям можно направить небольшое SMS:

«Христос воскрес! Пусть радость и свет Пасхи наполняют вашу жизнь и приносят благословение»

«Христос воскрес! Желаю вам прекрасных встреч с близкими и друзьями, праздничной трапезы и счастливых моментов во время Пасхи»

Красивая открытка на Пасху

Известия
Красивая открытка на Пасху

«Христос воскрес! Пусть эта светлая весть будет источником вдохновения и силы для вас во всех начинаниях»

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Также поздравление принято сопровождать светлыми пожеланиями и теплыми словами.

«Пусть Пасха принесет в вашу жизнь мир и согласие, благословение и исполнение всех добрых желаний»

Красивая открытка на Пасху

Известия
Красивая открытка на Пасху

«Самые теплые и светлые пожелания с Пасхой! Пусть все ваши дни будут наполнены радостью, надеждой и благоденствием»

«Пусть Пасхальная заря прольется над вами и осветит ваш путь, ведя к счастью и успеху».

Поздравление с Пасхой на разных языках мира

Пасха является одним из самых важных религиозных праздников в христианском календаре и отмечается во многих странах мира. Это общее торжество для католиков и христиан, поэтому география празднования весьма широка — Светлое воскресенье отмечают даже в Австралии и на острове Ямайка.

Вот несколько поздравлений с Пасхой на разных языках:

Английский: Happy Easter!

Французский: Joyeuses Pâques!

Испанский: ¡Felices Pascuas!

Итальянский: Buona Pasqua!

Немецкий: Frohe Ostern!

Португальский: Feliz Páscoa!

Греческий: Καλό Πάσχα (Kaló Páscha)!

Китайский: 复活节快乐 (Fùhuó jié kuàilè)!

ハッピーイースター (Happīīsutā)!

Красивая открытка на Пасху

Известия
Красивая открытка на Пасху

Пасхальные христианские стихи

Поздравления с Пасхой в стихотворной форме отличаются уникальностью и оригинальностью. Рифмованные строки позволяют выразить свои эмоции и пожелания с помощью красивых и мелодичных слов:

«С праздником Пасхи вас от всей души поздравляем,

Пусть каждый день в жизни к вам дарит благословенье.

И вера, любовь и надежда всегда сопровождают,

Вас на долгие годы жизни в путь бесконечный»

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Кроме того, поздравление с Пасхой в стихах отвечает старинным традициям и обычаям. Во многих странах и культурах поэзия и стихи считаются высоким проявлением культуры.

«Великое воскресенье светом озарено,

Жизнь и победа Христа над смертью здесь проста.

Пусть вера укрепит вас, дает уверенность,

Что Христос с вами — источник любви и света»

Часто пасхальные стихи включают в себя духовные символы, что делает поздравление более глубоким и содержательным. Они отражают чудо воскресения Христа и его значимость в жизни верующих.

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«Светлая Пасха, счастливые праздничные дни,

Христос воскрес, и пусть тоска в сердце растает.

Пусть мир земной вокруг наполнится добротой,

Светом веры и любовью каждый день сияет»

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Виталия Белоусова, Павла Лисицына, Рамиля Ситдикова, Ильи Тимина и Андрея Эрштрема.

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