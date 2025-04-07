Россиянам дали советы по украшению квартиры к Пасхе

К Пасхе россияне могут использовать в украшении интерьера русские мотивы: традиционные принты, орнаменты, тематические фигурки или композиции. Об этом 7 апреля рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова.

«Текстиль может быть как с тематическими пасхальными принтами, растительными орнаментами, так и нейтральных природных или пудровых оттенков. Также рекомендую обратить внимание на текстильные изделия с традиционными принтами, характерными для народных промыслов, таких как гжель, хохлома и другие. Использование в интерьерах русских мотивов набирает всё большую популярность. Лучше всего подойдут к этому празднику изделия из льна, хлопка», — заявила Кузнецова «Газете.Ru».

Помимо этого, дизайнер посоветовала добавить в интерьер тематические фигурки, композиции и использовать сервиз. Дополнением станут цветы, которые, по ее словам, добавляют в пространство особенное настроение и эстетику.

«Для декорирования дома к Пасхе можно использовать как срезанные цветы в букетах и композициях, так и горшечные растения, которых сейчас великое множество в магазинах. Поддержать весеннее настроение в интерьере помогут гиацинты, нарциссы, примулы. Их можно разместить как на самом столе в качестве центра сервировочной композиции, так и расставить акцентами по всему пространству гостиной или кухни», — отметила дизайнер.

Ранее, 5 апреля, исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как выбрать пасхальные куличи и не навредить при этом здоровью. Она отметила, что праздничные угощения не стоит приобретать на стихийных рынках без документов, в магазинах, где не соблюдаются условия хранения, или у продавцов без информации о составе и дате изготовления.